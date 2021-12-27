Akkuyu NGS'de önemli gelişme

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İşte minik Asiyenin son sağlık durumu Prof. Dr. Özkan açıkladı...İşte minik Asiye'nin son sağlık durumu! Prof. Dr. Özkan açıkladı...#Asiye Ateş
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Duygu Delen davasında yeni gelişme Düşerken canlı mıydı Tartışmalara noktayı koyacak raporDuygu Delen davasında yeni gelişme! Düşerken canlı mıydı? Tartışmalara noktayı koyacak rapor#Duygu Delen
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu Dev marketlerden peş peşe indirim açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması#İndirim
Şehir günlerdir bomboş Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alınŞehir günlerdir bomboş! 'Camları kapalı tutun tüm eşyaları içeri alın'#OMICRON
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Diskotekte tepki çeken görüntü Karar verildiDiskotekte tepki çeken görüntü! Karar verildi#ANTALYA
Ölümünden 5 yıl sonra özür diledilerÖlümünden 5 yıl sonra özür dilediler!#Dalian Atkinson
HABERLEREkonomi Haberleri

Akkuyu NGS'de önemli gelişme

#Akkuyu NGS#Rusya#Ekonomianasayfa
Akkuyu NGSde önemli gelişme

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Technologies A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi uzmanları, Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanını temperleme işlemini gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor.

Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 santigrat derece sıcaklıkta bir yeraltı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban, bir buçuk saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı, 700 santigrat derecede yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı.

Akkuyu NGSde önemli gelişme

HAVA GEÇİRMEZ ŞEKİLDE KAPATILIYOR

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durumHaberi görüntüle

Türkiye’de Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride “yap-işlet-sahip ol” modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje, artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan "3+" nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom’un Mühendislik Bölümü tarafından yürütülüyor. NGS’deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

Gözden Kaçmasın

Tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıktıTarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıktıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kripto paralarda son durum Bitcoin yüzde 140, Ethereum yüzde 450 kazandırdıKripto paralarda son durum! Bitcoin yüzde 140, Ethereum yüzde 450 kazandırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akkuyu NGS#Rusya#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar