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Akkuyu NGS'de inşaat devam ediyor

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#Akkuyu#Nükleer Güç Santrali#İnşaat
Akkuyu NGSde inşaat devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 10:52

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı montajlandı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.

Üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlatan Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak." ifadelerini kullandı.

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#Akkuyu#Nükleer Güç Santrali#İnşaat

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