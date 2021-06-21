Akkuyu NGS’de iki aşamalı güvenlik

Yureviç, Akkuyu NGS’de de kullanılacak olan VVER-1200 tipi reaktörlerin özelliklerini bir grup gazeteciye anlattı. İlk ünitelerin Novovoronej NGS’de inşa edildiğini ve daha sonra tüm Rusya’ya yayılarak hâlâ inşa edilmeye devam edildiğini dile getiren Yureviç, “3+ nesil VVER-1200 ünitelerinin özelliği, aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra, santral uzmanlarının müdahalesi olmadan bile reaktör ünitesinin güvenli bir duruma getirilmesini sağlayan pasif güvenlik sistemlerinin kullanımına dayanmaktadır. Bu reaktörlerde gövdenin altına yerleştirilmiş ve insanın öngörebileceği en varsayımsal kaza için tasarlanmış, muhtemelen birçok kişinin zaten bildiği bir kor tutucu vardır. Bu, olası bir kazayı engelleyen son aşamadır. Ancak daha erken çalışan ve acil durumlara hiç yol açmayan erken güvenlik sistemleri de vardır.

Bunlar kendini kanıtlamış güvenlik sistemleridir” dedi.

PASİF ISI GİDERME SİSTEMİ VAR

Reaktörlerin Rusya’da birçok farklı testten geçtiğinin altını çizen Yureviç, şunları söyledi:

“Tam bir elektrik kaybı olduğunda, bu pasif sistem sayesinde reaktörden gelen tüm ısı giderilir ve bundan sonra operatörün herhangi bir müdahalesi gerekmez. Ama aynı zamanda, birinci devrelerin kopmalarıyla ilgili bazı başlangıç olaylar gerçekleşirse, ikinci devrede reaktör göbeği pasif ısı giderme sistemlerine sahibiz. Bu sistem, personel müdahalesi olmadan bir gün çalışabilir. Yani bu sistemin 24 saatlik çalışması, kaza sırasında reaktörün güvenilir ve dengeli bir şekilde soğutulmasını sağlar. Bu nedenle personelin müdahalesi burada kesinlikle gerekli değildir. Bu iki sistemin büyük bir kaza durumunda bile ortak çalışması, reaktör göbeği pasif ısı giderme sistemleri ile herhangi bir ihlalin sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlar.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara