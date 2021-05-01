Akıncı'dan sahura kadar 65 sorti!

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı her geçen gün artıyor. Dünyada adından söz ettiren insansız hava araçlarıyla birçok operasyon gerçekleştiren Türkiye, Akıncı projesine ilişkin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava aracının gece eğitimlerine başladığını duyurdu. Bayraktar "Akıncı İnsansız Hava aracımızla uçuşlu eğitimlerimiz 5 gün önce başlamıştı. Bugün de ilk defa gece eğitimlerine başladık. Gece uçuşlarımız devam ediyor. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." dedi. Bayraktar tweetinde ayrıca "Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık" açıklamasında da bulundu.

#AKINCI eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık...✈️🐳🚀



Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SR0TJTbJIM — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 1, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara