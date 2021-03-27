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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

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TİHA'nın üçüncü prototipi olan Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamlandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar güzel haberi Twitter'dan paylaştı.

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

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İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

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