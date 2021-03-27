Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.

#AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. 😉



Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 👍



Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.#BeratKandili'miz mübarek olsun.🌹#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/B7n4qbw6mh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2021

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