Akıllı yüzükler ‘pile’ takıldı

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AKILLI yüzük kavramı çok uzun zamandır gündemde yer alıyor. Özellikle kitlesel fon toplama platformu Kickstarter’ın patlama yaptığı dönemde sayıları inanılmaz oranda artan bu giyilebilir ürünler, 2022 yılına gelmemize rağmen halen hiçbir şekilde öne çıkamıyor. Şu an hemen hemen kimsenin hayatında düzenli olarak kullandığı bir akıllı yüzük bulunmuyor. Peki buradaki sorun tam olarak ne? Teknolojinin gelişmesiyle bu ürünleri üretmek mümkün oldu, ufak gövdeye inanılmaz teknolojiler dahil edildi ancak teknoloji bu ürünler için tam olarak istenilen seviyeye gelemedi. Burada özellikle pil konusunda sorunlar bulunuyor. Bir yüzüğün yapısından dolayı alan çok limitli olduğundan birçok akıllı yüzük tam olarak istenildiği seviyede pil ömrü sunamıyor. Kişiler bu yüzden hayatlarına sürekli olarak şarj edilmesi gereken bir teknolojik ürün daha dahil etmek istemiyor. Akıllı yüzükleri bahsettiğimiz bu limitli pil ömürleri yanında ekran taşımıyor olmaları da geri plana itiyor. Kişiler ekranı olmadığı için bir akıllı yüzük yerine akıllı bileklik ya da akıllı saat almayı tercih ediyor. Çünkü günümüzde akıllı yüzüklerin yapıp akıllı saatlerin ya da akıllı bilekliklerin yapamadığı hemen hemen hiçbir şey bulunmuyor.

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Akıllı yüzükler eğer özellikle pil konusunda bir devrim yapılabilirse önümüzdeki yıllarda hayatın bir parçası olabilirler. Şimdilik çok fazla öne çıkmayan bu ürünler, günün birinde olmazsa olmaz teknolojik oyuncaklar arasına girebilir ya da hiçbir zaman patlama yapmadan unutulup da gidebilirler. Bunun nasıl olacağını hep birlikte öğreneceğiz.

NEDEN AKILLI YÜZÜK?

Bu ürünlerin hemen hepsi detaylı aktivite takibi yapabiliyor. Sahip oldukları sensörler sayesinde atılan adımlar ya da yapılan sporlar direkt olarak el hareketleri üzerinden tespit edilebiliyor. Birçok akıllı yüzük modelinin uyku takip özelliği de bulunuyor. Bu sayede derin uydu döngüleri ve uyku kalitesi, uyku sürecindeki el / kol hareketlerinden rahatlıkla tespit edilebiliyor. Akıllı yüzüklerin büyük bölümü akıllı telefonlar ile bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Bu bağlantı sayesinde de bazı akıllı yüzükler telefonlara gelen bildirimleri titreşim vererek takan kişiye bildirebiliyor. Topladıkları tüm verileri akıllı telefonlar üzerinden gözler önüne seren ürünlerin, çok ciddi şekilde sağlığa odaklanan versiyonları da bulunuyor.

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KALORİYİ KAYDA ALIYOR

Örneğin bu yılın başında düzenlenen CES 2022 fuarında tanıtılan akıllı yüzük modellerinden “Movano Ring”, firmanın resmi açıklamasına göre “kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, uyku, solunum, sıcaklık, kan oksijen seviyesi (SpO2), adım sayısı ve yakılan kalori” gibi değerleri detaylı olarak kayıt altına alabiliyor. Ürün dikkat çekici şekilde sadece bununla da yetinmiyor, topladığı bu hayati verileri birbirlerine bağlayabiliyor. Burada firma tarafından özel olarak geliştirilen algoritmalardan yararlanan akıllı yüzük Movano Ring, değerlerin birbirleriyle olan bağını değerlendiriyor ve örneğin yaptığınız egzersizler uyku düzeninize ya da kalp sağlığınıza zarar veriyor tarzında geri bildirimler yapabiliyor. Bu sayede kişilerin hayatlarında, hayat kalitesinde kısa ve uzun vadeli değişiklikler yapmayı hedefleyen gelişmiş ürün, şimdilik test aşamasında yer alıyor ve FDA onayı alıp gerçek bir sağlık ölçüm cihazı haline getirilmesi isteniyor.

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ÖDEME SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

AKILLI yüzüklerin temassız ödeme sistemlerinde bir ödeme aracı ve bir anahtar olarak kullanım senaryosu da son dönemde artıyor. Birçok aracı firma, dijital otomobil anahtarlarını özel modifikasyonlar ile bir akıllı yüzük haline getirebiliyor. Ancak bu da çok kısıtlı bir kitleye hitap ediyor ve yavaş yavaş pek de anlamı kalmıyor. Çünkü günümüzde artık otomobil anahtarları direkt olarak akıllı telefonlara entegre ediliyor. Artık otomobil kapıları firmaların resmi akıllı telefon uygulamaları ya da Android ile iOS telefonların yerleşik destekleri sayesinde bir dijital anahtar halini alıyor.