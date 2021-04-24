‘Akıllı’ yaşam

Artık akıllı telefonlarımız üzerinden evdeki eşyalarımızı nerede olursak olalım kontrol edebiliyoruz. Biz evde yokken, evdeki akıllı cihazlar birbirleriyle ‘konuşarak’ günlük işlerimizin bir kısmını bizim için yapabiliyorlar. Bu akıllı cihazları seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri birbiriyle uyumlu cihazlardan oluşan bir ekosistem oluşturulması. Bu sayede tek bir noktadan tüm cihazlarınızı kontrol edebilir, karmaşık kurulumlar ya da aracı bağlantı noktası aksesuvarlarından kurtulabilirsiniz. Diğer önemli bir konu ise evinizde tüm odalarda sorunsuz bir internet ağına sahip olmak. Evinizde, hayalinizdeki internet ağını kurabileceğiniz ürünlere de önümüzdeki haftalarda yer vereceğiz. Şimdi hazırsanız; evde akıllı yaşamın kapılarını aralayan, sizin için seçtiğimiz teknolojik ürünlere birlikte bakalım.

360 DERECE GÜVENLİK

Akıllı bir evin olmazsa olmazlarının başında güvenlik teknolojileri geliyor. Evinizden uzaktayken, olup biteni izleyebileceğiniz Anker Eufy Security; çift yönlü iletişime izin veren, 360 derece dönebilen bir akıllı kamera. Bu sayede evinizi izleyebileceğiniz gibi sesli iletişim de kurmak mümkün. Evdeki tüm hareketleri algılayabilen ve hareket algıladığında hareket eden kişi veya evcil hayvanı takip edebilen Anker Eufy Security, sabit kameraların kör nokta sorununu da ortadan kaldırıyor. Gece görüş yeteneğine de sahip akıllı kamera ile sadece kendi belirleyeceğiniz seçili alanları da izleyebilirsiniz. Çift depolama özelliğiyle görüntüleri kameraya ve buluta kaydetmek mümkün. 449 TL



UZAKTAN KONTROL



Eminiz sizin de başınıza gelmiştir; ütüyü veya tost makinasını prizde unuttuğunuz şüphesiyle eve geri dönmüşsünüzdür. TP-Link Tapo P100, evdeki elektrikli cihazlarınızı uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir akıllı priz. Telefonunuz üzerinden nerede olursanız olun elektrikli cihazlarınızı açıp kapamaya imkan sağlayan akıllı priz ayrıca zamanlama yeteneğine de sahip. Zamanlama özelliği sayesinde akıllı prize bağlı elektrikli ev aletlerinizi veya aydınlatmaları istediğiniz zaman aralığında otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Örneğin tatile çıkarken evinizdeki aydınlatmayı akıllı prize bağlayarak istediğiniz saat aralığında aydınlatmayı açabilir ve evdeymişsiniz görünümü verebilirsiniz. 129 TL



16 MİLYON RENK SEÇENEĞİ

Ruh halinize veya kişisel zevkinize göre evinizi aydınlatmak ister miydiniz? Philips Hue akıllı ampuller, standart olarak sıcak-soğuk beyaz aydınlatmanın yanı sıra 16 milyon renk seçeneği sunuyor. Philips Hue akıllı başlangıç setiyle, ampullerinizi akıllı telefonunuz üzerinden nerede olursanız olun yönetebilir veya ürün kutusundan çıkan kumandayla yerinizden kalkmadan kontrol edebilirsiniz. Akıllı ampullerin en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri de gün doğumunu taklit edebilmesi. Bu sayede sabahları aydınlatma otomatik olarak yavaşça parlamaya başlıyor ve odanızı aydınlatıyor. Apple HomeKit, Google Assistant veya Alex’a ile aydınlatmalarınızı eşleştirerek sesli komutlarla da yönetmek mümkün. 1.449 TL



HEM SİLİYOR HEM SÜPÜRÜYOR



Evinizi temizlemek artık hiç olmadığı kadar kolay. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro, silme ve süpürme özellikleriyle benzerlerinden ayrılan bir robot süpürge.Yoğun emiş gücüne sahip robot süpürge, lazer navigasyon özelliği odanızın haritasını çıkarıyor ve 12 sensörüyle engellerden kaçabiliyor. Akıllı telefonunuz üzerinden evinizde temizlenmesini istediğiniz yerleri kendiniz belirleyerek bölgesel temizlik de yapabilirsiniz. Ayrıca yine akıllı telefonunuz üzerinden günlük olarak robot süpürgenin çalışacağı saatleri belirlemek de mümkün. 2 cm’ye kadar olan engelleri aşabilen robot süpürge, şarj olabilmek için şarj istasyonuna otomatik olarak dönüyor ve resmi değerlere göre tek şarjla 180 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. 2.600 TL



ANAHTARLARA ELVEDA



Akıllı telefonunuzu veya akıllı saatinizi bir anahtar olarak kullanabilme fikri kulağa nasıl geliyor? Yale Linus akıllı kilit ile kapınızı nerede olursanız olun uzaktan kilitlemek veya açmak mümkün. Kapınıza doğru yaklaştığınızda akıllı telefonunuzu dahi kullanmadan kilit otomatik olarak açılabiliyor veya kapıyı kapattığınızda kapınız otomatik olarak kilitlenebiliyor. Yine güvendiğiniz kişilere yetki verebilir, onların da herhangi bir fiziki anahtar kullanmadan kapıyı açmasını veya kilitlemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede evinize kimin, ne zaman girdiğini takip edebilirsiniz. 2.179 TL



RÜZGÂRSIZ SERİNLİK



Klimalarla ilgili en çok duyulan şikayet; soğuk havanın rüzgâr etkisiyle yarattığı -sık kullanılan tabirle- “klima çarpması”. Samsung WindFree Premium Plus, üzerinde yer alan 23.000 mikro hava deliği sayesinde evinizde durgun hava hissi oluşturabiliyor. Yapay zekâ destekli akıllı klima, evinizdeki ortam koşullarını ve kullanım alışkanlıklarınızı analiz ederek ideal serinletmeyi sunuyor. Klima üzerinde yer alan akıllı göz, odadaki hareketleri takip ederek odanızda olmadığınızı anlayarak enerji tasarruf moduna geçebiliyor. Akıllı klimayı telefonunuz üzerinden de kontrol etmek mümkün. Bu sayede işten eve dönerken evinizi önden soğutabilir veya istediğiniz an uzaktan klimanızı kapatabilirsiniz. 7.899 TL







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