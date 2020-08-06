Akıllı ulaşım hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak için eylem planı hazırladı. Konuyla ilişkin genelge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'ndan derlenen bilgilere göre, 5 stratejik amaca ulaşmak için 31 eylem belirlendi.

TRAFİK KONTROL MERKEZİ

Şehirlerde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla trafiğin izlendiği, kontrol edildiği, elde edilen verilerle bilgilendirme ve planlamaların yapıldığı il trafik kontrol merkezleri kurulacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bölge müdürlüklerinde de trafik kontrol merkezleri kurulacak. Trafik akış, yoğunluk ve olay verileri anlık gözlemlenebilecek. Mevcut trafik kontrol merkezleri güncel AUS mimarisine uygun hale getirilecek.

AKILLI OTOPARKLAR

Büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek teşkil edecek uygulama geliştirilecek. Otoparkların online izlenmesini sağlanacak. 2022'ye kadar otopark içinde uygun bir noktaya elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulacak.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Akıllı ulaşım sistemleri konusunda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için teşvik mekanizmaları oluşturulacak. Özellikle otonom sistemler, robotik, büyük veri, yapay zeka ve yeni nesil haberleşme teknolojileri konularındaki çalışmalar AUS kapsamında destek programlarına dahil edilecek.

Ülke çapında ortak bir ödeme sistemi geliştirilecek ve hazırlanacak kartla tüm toplu taşıma araçlarında yolculuk yapılacak. Kaza kara noktalarında kazaları engelleyecek elektronik sistemler hayata geçirilecek.

TOPYEKÛN SEFERBERLİK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin genelgeyi değerlendirdi. Eylem planını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekûn seferberlik halinde uygulayacaklarını belirten Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak devam eden veya yeni başlanan tüm ulaşım modlarımızda bilişim teknolojilerinden maksimum yararlanan, akıllı, güvenli, hızlı, ekonomik ve çevre duyarlılığına hassas bir sistem geliştiriyoruz. Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, devam etmekte olan büyük ulaşım projelerimizin de hizmete açılmasıyla ülkemizi kara ve demir yolu ağlarıyla örmüş olacağız. Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülke konumuna getireceğiz” dedi.