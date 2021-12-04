Akıllı TV rehberi

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Sosyal medyaya karşı popülerliğini her geçen gün kaybetse de; televizyonlar hala günlük yaşantımızın önemli bir parçası ve ev eğlencesinin merkezinde yer almayı sürdürüyor. Ev ve iş yerlerinin dünyaya açılan dijital kapısı olan bu teknolojik araçlar, sürekli olarak daha iyi hale geliyor; her geçen yıl boyutları büyüyor. Bir televizyon seçerken de en önemli unsurların başında boyut geliyor. 48 inç, 55 inç, 65 inç, 75 inç ya da 85 inç... Hangisini seçeceksiniz?

Uygun olan mesafeyi hesaplamak için ekran boyutunu 1.2 ile çarpmak yeterli oluyor. Örneğin 75 inç gibi büyük bir televizyonda ideal izleme için yaklaşık olarak 2.3 metre uzağa oturmanız gerekiyor. Bu değer 55 inç için 1.7 metre, 65 inç için 2 metre olarak hesaplanıyor.

Günümüzde kendi içlerinde türleri bulunan LCD ve OLED olmak üzere iki farklı televizyon panel / ekran teknolojisi bulunuyor. En yüksek görüntü kalitesi için OLED televizyonlar tercih edilebilir ancak fiyatları yüksek. Daha uygun fiyatlı televizyonların hepsinde ise LCD paneller kullanılıyor. Çözünürlük tarafında ise günümüz için 4K fazlasıyla yeterli. 8K televizyon satın alınması için ise biraz erken.

Yeni nesil televizyonların hepsini kablolu ve kablosuz olarak internete bağlı hale getiren firmalar, akıllı özellikleri de eksik etmiyor. Artık hemen hemen televizyonda Netflix ya da YouTube gibi uygulamalar ve bir internet tarayıcısı ön yüklü olarak geliyor. Yeni nesil televizyonların büyük çoğunluğu firmaların kendi işletim sistemlerini kullanıyor. Daha geniş özelleştirme imkanları ve fazlası için Android işletim sistemli modeller birçok kişiyi mutlu edebilir.