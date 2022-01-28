Akıllı şehirlere ilk adım

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BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ULUTEK Teknopark’ta akıllı şehircilik alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüten firmaların temsilcileri ile buluştu. Bursa’da dijitalleşme yolunda atılan adımların masaya yatırıldığı zirvede Büyükşehir Belediyesi ile firmaların işbirliği ile hayata geçirebileceği projeler hakkında istişare yapıldı. Bursa’da yer alan ULUTEK Teknopark’ın, kentin dijitalleşme sürecini hızlandırarak teknolojik üretim ihtiyacını karşıladığını söyleyen Alinur Aktaş, “Bu buluşma, Bursa’ya dijital şehircilik alanında katma değeri yüksek kazanımlar sağlayacak. Bursa’nın akıllı şehircilikteki dönüşümüne ivme kazandırmak için kentimizde verimlilik sağlanacak alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

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160’I AŞKIN FİRMA

Aktaş şöyle devam etti: “160’ı aşkın firmayla yenilikçi teknolojik üretimin temellerinin atıldığı ve durmadan gelişiminin artırıldığı ULUTEK firmaları ile çözüm ortağı olarak, şehrimizin dijital dönüşüm noktasında ekonomik büyüme sağlamasını hedefliyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirebileceğimiz işbirlikleri olacak. Kent hayatını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için firmalarımızın uzmanlıklarına ihtiyacımız olacak. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz çalışmaların, karşılıklı fayda sağlayan ve teknoloji altyapımızın güçleneceği sonuçlar doğacağına inanıyoruz”

‘KATMA DEĞER SAĞLAYACAK’

Firmaların dijital şehircilik konusunda sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıda Alinur Aktaş’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de, “Gerçekleştirdiğimiz buluşmanın; hem kentimiz, hem teknoparkımıza, hem de firmalarımıza çok değerli katma değerler sağlayacağına inanıyoruz. İnovatif çağın gerisinde kalmadan, teknoloji üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki firmalar da kentin daha iyi noktalara gelmesi adına ellerini taşın altına koymaya hazır” diye konuştu.

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‘PARTNERİM’E TALEP YOĞUN’

ŞEHRE daha fazla katkı sunmak için Ulutek Partnerim Platformu’nu da işler hale getirdiklerini kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Kazan-kazan modeliyle sanayinin ihtiyaçlarının yüksek kalite ve düşük maliyet prensibiyle giderilerek, Bursa sanayisinin Bursa’da yerleşik çözüm ortakları ile iş geliştirmelerine zemin sağlanmasını amaçlıyoruz. Platformun etkinliğinin artırılması amacıyla 50’yi aşkın kurum ziyareti yapılırken binlerce firma da bilgilendirildi. Platform üzerinden birçok talep gelmiş ve firmalara yönlendirilmiş olup, yakın zamanda faaliyete başlamış olmasına rağmen çeşitli iş birlikleri sağlandı” bilgisini de verdi.