Akıllı saatle kolay yaşam

Saat kullanımı gerçekten çok uzun zamandır hayatımızda. Zamanı öğrenmek adına tasarlanan taşınabilir saatlerin 1500’lü yıllara kadar gittiği biliniyor. O tarihten modern zamana kadar gelişen teknoloji sayesinde saatler sürekli olarak değişti ancak temel amaç hep aynı kaldı: “Saati ve tarihi öğrenmek”. Daha sonra ise bir sonraki seviyeye geçilmeye başlandı. Yeni nesil teknolojiler ile saatler 90’lı yıllardan sonra yeteneklerini artırdı. Son 10 yılda ise akıllı saatler adeta bir mini bilgisayar halini aldı.

HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIN

Akıllı saatlerin telefonlar ile bağlantı yetenekleri sayesinde birçok bilgiye telefonunuzu cebinizden çıkarmadan bakabiliyorsunuz. Hatta elektronik SIM destekli akıllı saatler ile telefonunuzu yanınıza almanıza bile gerek kalmıyor. Bu modeller ile telefon görüşmesini dahi -telefonunuza gerek kalmadan- akıllı saatiniz üzerinden yapabiliyorsunuz. Akıllı saatler ile yaptığınız her türlü egzersizi (buna su geçirmeyen modeller ile yüzme dahil) kayıt altına alabiliyor ve aynı zamanda sağlığınızla ilgili önemli verileri takip edebiliyorsunuz. Birçok güncel akıllı saat nabız ve EKG gibi kalp sağlığı ile alakalı kritik ölçümleri yapabiliyor. Aynı şekilde birçok modelde SpO2 yani kandaki oksijen doygunluğu değeri dahi ölçülebiliyor. Bunlara ek olarak uyku takibi ve stres durumu yapabilen seçenekler de bulunuyor.

Bu sistemler sayesinde saatler sağlığınızı kontrol ediyor ve sizi potansiyel sorunlar için doktora gitmeye yönlendirebiliyor. Bazı akıllı saatlerde özellikle 60 yaş üstü için faydalı düşme algılama sistemleri var. Bu modeller düştüğünüzü algılayarak acil durum bildirim yapabiliyor ve hayatınızı kurtarabiliyor. Çocuklar için olan akıllı saatler ise hem çocuğunuzun konumu gösteriyor hem de onunla anlık şekilde iletişim kurmanıza imkan tanıyor. Akıllı saatlere, akıllı telefonlara olduğu gibi uygulama yüklemek de mümkün. Bu durum her model için geçerli değil ancak destekli modellerde saatlerin yetenekleri daha da artırabiliyor. Peki öne çıkan modeller hangileri? Bu hafta hayatınızı kolaylaştıracak bazı akıllı saatlere bakıyoruz.

IPHONE’LAR İÇİN İYİ ÇÖZÜM

Apple’ın en güncel akıllı saat modeli Apple Watch Series 6, sadece iPhone telefon sahiplerine odaklanıyor. Kare tasarımı benimseyen saat, düşme algılama, kandaki oksijen oranını belirleme ve EKG gibi hayati özellikleri bünyesinde barındırıyor. 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta alınabilen saat, watchOS işletim sistemine destek veren birçok uygulama ile fazlasıyla özelleştirilebiliyor. İki güne kadar pil ömrü olan ve üzerinden telefon görüşmesi yapılabilen Watch Series 6, farklı renk seçeneklerine de sahip. Bir iPhone’a sahipseniz saat konusunda başka seçeneklere bakmanızı çok fazla tavsiye etmiyoruz.

40 mm: 3.799 TL

44 mm: 4.040 TL





ŞIK BİR SEÇENEK ARAYANLARA

Akıllı saat dünyasının öne çıkan bir diğer ismi de Fitbit. Firmanın şık tasarımı ve boyutlarıyla kadınları da hedef noktasına alan modeli Fitbit Versa 3, birden fazla renk seçeneğine sahip. Bağlandığı telefonların tüm bildirimlerini üzerine alabilen ve telefon görüşmesi desteği sunan ürün, nabız ölçümü yapabiliyor ve hemen her kalemde aktivite takibi gerçekleştirebiliyor. Yakılan kalori miktarını ana ekranda gösteren saat, stres ölçümü ve uyku takibi de yapabiliyor. Modelin 6 güne yakın bir pil ömrü bulunuyor.

2.500 TL





MACERAPEREST VE SPORCULARA ÖZEL

Akıllı saat pazarının sporculara ve doğa maceralarına özel seçenekler hazırlayan bir numaralı firması Garmin. Firmanın bu konuda dikkat çeken fiyat-performans oranı yüksek modeli Garmin Forerunner 245, zorlu şartlara dayanıklı bir seçenek konumunda. Yerleşik GPS ile doğada yaptığınız yolları ayrıntılı olarak kayıt altına alabilen model, 7 güne kadar pil ömrü sunuyor ve renkli ekranıyla egzersiz performansınız hakkında detaylı bilgileri sağlıyor.

2.700 TL





TİTANYUM SAĞLAMLIĞI

Akıllı saat pazarındaki özel seçeneklerden Samsung Galaxy Watch3 Titanium, şirketin en gelişmiş ve sağlam saatlerinden. Titanyum gövdesiyle çok sağlam olan saat, 45 mm gövde boyutuyla büyük bir model oluyor. Ekranını çizilmelere karşı dayanıklı Gorilla Glass DX ile koruyan akıllı saat, Samsung’un gelişmiş uygulama desteğinden yararlanıyor ve her konuda aktivite takibi yapabiliyor. Saatin elbette benzerleri gibi gelişmiş sağlık ölçüm sistemleri de bulunuyor. Telefon görüşmesi özellikli model bir günlük dolu dolu kullanım vadediyor.

4.999 TL





ÇOCUKLARA ÖZEL AKILLI SAAT

Akıllı saatler sadece yetişkinler değil çocukları da odak noktasında alıyor. Bu alanda dikkat çeken modellerden Alcatel TCL MT40X Movetime, çocukları güvende tutmaya odaklanıyor. Çok sağlam tasarlanan saat, 4.5G bağlantı üzerinden ebeveynlerin telefonu olmayan ufak çocuklarıyla her zaman sesli ya da görüntülü konuşmasına imkan tanıyor. Bünyesinde acil durumlar için bir SOS düğmesi yer alan saat, çocukların konumunu da anlık olarak gösterebiliyor. 2 günlük kullanım ömrü olan saat, farklı renk seçeneklerine sahip ve egzersiz takibi de yapabiliyor.

1.199 TL





KLASİK TASARIM, YÜKSEK PİL ÖMRÜ

Huawei’nin klasik saat tasarımını akıllı özellikler ile birleştiren modeli Huawei Watch GT2 Pro, yapılan birçok sporu otomatik olarak algılayarak detaylı şekilde kaydedebiliyor. Sürekli olarak nabız ölçümü, stres takibi, uyku takibi ve SpO2 ölçümü eksik edilmeyen saat, yerleşik olarak 500 şarkı depolayabiliyor. Bu sayede spor yaparken kablosuz kulaklık direkt olarak Watch GT2 Pro’ya bağlanarak müzik dinlenebiliyor. Telefon görüşmesi için de kullanılabilen akıllı saat, tüm bu gelişmiş özellikleri tam 2 haftaya yakın pil ömrüyle bir araya getiriyor.

2.299 TL





WEAR OS İŞLETİM SİSTEMLİ

OPPO’nun ilk akıllı saat modeli OPPO Watch, tasarımsal olarak Apple Watch’ları akıllara getiriyor ancak kavisli kenarlarıyla fark yaratıyor. Genel olarak çok şık olan ürün, birçok rakibinden farklı olarak Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemini taşıyor. Bu sayede Android telefonlar ile bağlantı gücü yüksek olan saat, çift işlemcili yapısıyla tam 21 güne kadar pil ömrü getiriyor. Saat, kalp ve uyku dahil çok çeşitli sağlık ölçümlerini yapabiliyor ve her kalemde aktivite takibi sunuyor.

1.720 TL

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