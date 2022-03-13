Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi yoğun ilgi gördü

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Ankara’da düzenlenen Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından geliştirilen Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi katılımcıların ilgi odağı oldu ve beğeni topladı.

Türkiye’deki ve dünyadaki akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki projelerin konuşulduğu SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, Kayseri Akıllı Bisiklet Sistemi’nin tanıtıldığı standı ziyaret etti ve sistem hakkında bilgiler aldı.

TOPLU ULAŞIM KARIYLA KİRALANABİLİYOR

Kayseri Ulaşım A.Ş. öz kaynakları ile geliştirilen ve üretilen Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi hakkında Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyete bilgilendirme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KAYBİS’i ilgiyle inceledi.

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Kayseri Ulaşım A.Ş. bu bilgi ve birikimi ile KAYBİS’i 7 farklı şehre de sunmaya devam ediyor. Kayseri halkının da 11 yıldır hizmetine sunulan ve büyük beğeni toplayan Akıllı Bisiklet Sistemi Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından bugüne kadar Muğla, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis ve Aksaray olmak üzere 7 kente daha kurulumu yapılıp, teslim edildi.

Son proje olan Aksaray Akıllı Bisiklet sistemi Türk Telekom-Kayseri Ulaşım A.Ş. iş birliği ile hizmete alındı. Akıllı Bisiklet Sistemi kullanıcıları mobil uygulama üzerinden bisiklet kiralama, kullanım geçmişi takibi, kalori hesabı, en yakın boş ve dolu park noktalarının tespiti gibi birçok özelliği bir arada kullanırken, park üniteleri üzerinde bulunan QR kodu mobil uygulamaya okutarak veya sisteme entegre olan Toplu Ulaşım kartı ile bisiklet kiralama işlemi de yapabiliyor.