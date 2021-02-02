MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAkıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar!
GeriEkonomi Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar!
Abone Olgoogle-news

BBC tarafından yapılan araştırmaya göre sahte Covid testlerine yoğun başvuru olduğunu ortaya çıkardı. Uluslararası havayolu taşımacılığında özellikle Afganistan'da zengin ailelerin sahte test tercih ettiği belirtildi.

Afganistan'da zengin ailelerden hükümet yetkililerine kadar birçok kişi, seyahat etmek için sahte Covid testleri ediniyor.

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi yöneticisi Mohammad Qasim Wafayeezada, geçtiğimiz yılın Ekim ayında söz konusu vakaların ortaya çıkmaya başladığını anlatıyor:

"Başlangıçta her uçakta 10-20 kişinin sahte Covid test sonuçları taşıdığını tahmin ediyorduk. Daha sonradan durum kötüleşti ve bu sayı 50'ye kadar çıktı. Bu kişiler gittikleri yerlerde teste tabi tutulduğunda pozitif sonuçlar karşılarına çıkıyor."

8
Uzmanlar uyardı Koronavirüs testi pozitif çıkanlar mutlaka kullansın..
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs testi pozitif çıkanlar mutlaka kullansın..

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkeye giriş yapacak yolculardan negatif PCR testi istiyor. Ülkeye girişte 53 ülkenin vatandaşlarından test sonucu bildirmesi isteniyor.

Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar

Afganistan bu ülkelerden biri. Birleşik Arap Emirlikleri, bu ülkeden gelen yolcuların bir kısmının sahte test sonucu taşıdığını tespit etti. Ancak bazı yolcular, ellerindeki sonucun sahte olduğunu bilmediğini savundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de tüccarlık yapan Yasin, Dubai'ye yapacağı yolculuktan önce güvenilir bulduğu bir kliniğe giderek pahalı bir Covid-19 testi satın aldı.

Yasin, "Testim negatif çıktığı için çok mutluydum, içim rahat şekilde havaalanına gittim. Kabil'deki havaalanında testi kabul ettiler ancak Dubai'ye geldiğimde yaptıkları ikinci testte sonuç pozitif çıktı" diye anlatıyor.

Hastanelerde mutant testi
Hastanelerde mutant testi

Yasin karantinaya alındı ve yolculuğu sahte test yüzünden mahvoldu. Gittiği kliniğin sahte test sonucu verdiğini bilmediğinde ısrarcı.

Afgan yetkili Qasim Wafayeezada, sahte test sonuçları verdiğinden şüphe duyulan beş özel hastanenin belirlendiğini aktarıyor. Afgan hükümeti sahte Covid testlerinden kaynaklı sorundan, hem tıp merkezlerini hem de yolcuları sorumlu tutuyor.

Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar

Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Amrullah Saleh, Facebook hesabında özel laboratuvarların sahte test sonuçları verdiğini duyurdu. Saleh, Afganistan'ın sağlık standartları konusundaki itibarının zedelendiğini belirterek, bu laboratuvarları açığa çıkarmak için gizli görevlilerin faaliyet yürüttüğü uyarısında bulundu.

Hükümet birçok özel test merkezinin lisansını iptal etti ve Kabil havalimanının yalnızca 25 laboratuvarın vereceği sonuçları kabul edeceğini duyurdu.

Ancak sorun çözümsüz kaldı. Bir laboratuvar teknisyeni, Afgan yetkililerin ve bazı milletvekillerinin, laboratuvara hiç uğramadan Covid test sonucu edindiklerini ve bu sonuçları pasaportlarına işlettiklerini anlattı:

Koronavirüs testi yapacağız diye kapıyı çaldılar, dehşeti yaşattılar
'Koronavirüs testi yapacağız' diye kapıyı çaldılar, dehşeti yaşattılar

"Laboratuvarlar bunu genellikle para için yapıyor. Bazen de nüfuz sahibi kişileri memnun etmek istiyorlar."

İsmini gizli tutmak isteyen bir laboratuvar çalışanı, BBC'ye konuşarak sahte test sonuçlarının nasıl üretildiğini anlattı.

"Bazı büyük kliniklerin şubeleri, test için kişinin boğazından ve burnundan numune almak yerine, su ile test yapıyor ve merkezdeki test sonucunun negatif gelmesini sağlıyor."

Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar

BBC, laboratuvar, eczane ve hatta fotokopicilerden sahte PCR testi sonucu alan kişilerle görüştü. Bu kişiler hiçbir numune vermeden ve yaklaşık 3 dolar gibi bir ücret ödeyerek bu test sonuçlarını edinmişler. Özel laboratuvarlardaki gerçek testlerin ise ortalama 65 dolar tutarında olduğu biliniyor.

Sahte Covid testi sorunu Afganistan dışında da oldukça yaygın. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Brezilya, Bangladeş ve Fransa'da benzeri vakaların görüldüğünü belirtiyor.

İngiltere'de de bir yolcunun sahte belge hazırlayarak negatif test sonucu elde ettiği tespit edilmişti.

Fransadan flaş koronavirüs testi kararı
Fransa'dan flaş koronavirüs testi kararı

Danimarka, 22 Ocak'tan itibaren 5 günlüğüne Dubai'den yapılacak uçuşları 'Covid testlerinin güvenilirliğine yönelik şüpheler' nedeniyle askıya aldı.

Fransız yetkililer de Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaklaşık 200 sahte test bulundurduğu belirlenen yedi kişiyi yakaladı.

İran'da ise hükümet bazı test merkezlerini sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle kapattı.

Akıl almaz yöntem... Seyahat etmek için sahtesini yapıyorlar

Pakistan ve Kenya'da da benzer vakaların ortaya çıktığı basına yansıdı.

IATA, sorunun kaynağındaki faktörlerden birinin, basılı belgelerde kolaylıkla sahtecilik yapılabilmesi olduğunu düşünüyor. Belgeler farklı dillerde ve çeşitli formatlarda olduğundan denetlenmesi zorlaşıyor.

Mutasyon krizi büyüyor... Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor
Mutasyon krizi büyüyor... Almanya ülkeye giriş yasağı getiriyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise sorunun çözümü için dijital aşı sertifikası gibi projeler üzerinde çalışıyor ancak söz konusu uygulamanın etik ve yasal açıdan henüz kat etmesi gereken çok yolu var.

IATA da yolcuların cep telefonlarına yükleyecekleri bir "Geçiş Kartı" uygulamasıyla ilgili olarak hükümetlerle görüş alışverişi içerisinde.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle