Akfen GYO’dan sermaye hamlesi

Sermaye Piyasası Kuruluna’na yapılan başvuruya göre Akfen GYO, tahsisli sermaye arttırımı ile Akfen Grubu’na bağlı Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu’nu satın alacak. Akfen GYO’dan yapılan açıklamada, virüsün tüm dünya ekonomilerini etkilediğine işaret edildi. Şirket açıklamasında, turizm sektörünün bu süreçten oldukça etkilendiği kaydedilerek, portföyünde 20 otel ve bir ofis binası bulunan Akfen GYO’da yüksek gelir kayıplarına sebep olduğu ve şirketin finansal yapısının da bu gelişmelerden etkilendiği belirtildi.

ÜÇ DEĞERLİ GAYRİMENKUL

Açıklamada, olumsuzlukları önlemek amacıyla ve konjonktürdeki düzelmenin henüz net olmaması sebebiyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda Akfen Grubu’nun Akfen GYO’ya desteği devam ederek grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve karlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına bugün (dün) karar verilmiştir. Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla Akfen GYO’nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.”

YATIRIMCI DA PAY ALABİLECEK

Şirket açıklamasının devamında ise “Söz konusu satın alma işlemi için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Hamdi Akın tarafından taahhüt edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışı için bugün SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. Hamdi Akın tarafından, tahsisli sermaye artışındaki pay edinim fiyatından mevcut yatırımcılarımızdan dileyenlere 10-11 Şubat 2021’de pay devir taahhüdünde bulunulmaktadır. Böylece yatırımcılarımız tahsisli sermaye artışı fiyatından payları oranında sermaye artışından dolaylı olarak pay edinmiş olacaklardır” denildi.

178 MİLYON EURO’LUK BORCU YAPILANDIRDI

Öte yandan Akfen GYO bankalara olan 177.73 milyon Euro borcunu yeniden yapılandırma konusunda anlaştı. Akfen GYO’nun KAP’a yaptığı açıklamaya göre bankalara olan 177.73 milyon Euro borcun yeniden yapılandırması konusunda anlaşma sağlandı. KAP açıklamasına göre, 177.73 milyon Euro’luk borç 10 yıl vadeli olarak yapılandırıldı.