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Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı

#Sponsorlu İçerik#Ödül#Organizasyon
Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı

American Hospital The Bodrum Cup’a katılan ve “#Hepberaber her şey mümkün” diyen yelkenciler, hem ormanlarımızın hem de umutlarımızın yeniden yeşereceğinin altını çizdi. Finalde ‘Hızır 1’ teknesi birinci, ‘Usta K’ ikinci, ‘Jasmin 1’ ise üçüncü oldu. Bitci Challenge Cup’ta birinciliği Beluga aldı.

Bodrum’daki ahşap yat yapımında farkındalık yaratmak için ilk kez 1989’da düzenlenen yelken yarışları binlerce deniz meraklısının katılımı, etkinlikler, konserler ve sosyal sorumluluk projeleriyle genişleyen, Akdeniz’in en büyük deniz festivali haline geldi. Bu yıl 33. kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup; toplumsal mesajları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bu yıla da damga vurdu. Geçen yıl pandemi ile mücadelenin baş kahramanları sağlık çalışanlarına saygı için düzenlenen festivalin merkezinde bu yıl yürekleri dağlayan orman yangınları vardı. American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, bu yıl 150’den fazla yat, 1.500’ün üzerinde yarışçı ve 10 binin üzerinde katılımcının festivalde yer aldığını söyledi. Uysal, yarış rotasını bu yıl neden yangın bölgesine çevirdiklerini şöyle açıkladı: “Yangınlarda eşsiz bir dayanışma gösteren tüm isimsiz kahramanlara duyduğumuz minnettarlığı sergilemek istedik. Bu yüzden “#HepBeraber” dedik. Biz gençler, artık umut vaat etmiyoruz. Sorumluluk alarak umudun kendisi olmak istiyoruz.”

KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

21 Ekim’de, yangından en çok zarar gören bölgelerden biri olan Çökertme’de de bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, “Çökertme sahilini “#HepBeraber İyilik Alanı” olarak belirledik. Yangınları söndürmede emek veren isimsiz kahramanlarımızla buluştuk; teşekkürlerimizi sunduk. Yöre sakinlerinin ürettikleri ürünleri satacakları çadırlar kuruldu. Yanındayım Derneği, çocuklar için etkinlikler yaptı. Bodrum Dans Kulübü’nün dünyanın dört bir yanından gelen genç üyeleri Land Art etkinliğinde yangın alanlarından topladıkları malzemelerle küllerinden doğan bir Anka kuşu heykeli ve birçok enstalasyon oluşturdu. Heykel, Bodrum’da sergilenecek” dedi. 

Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı


DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

“#HepBeraber her şey mümkün” diyerek yangın alanının ortasına beyaz bir piyano getirdiklerini söyleyen Uysal, “Piyano, kavrulmuş ağaçlar arasındaki doğal bir platforma yerleştirildi. Bununla hiçbir şeyin imkansız olmadığına, dünyanın iyilik ve güzellikle kurtulacağına vurgu yaptık. Çökertmeli çocukların ağzından orman yangınını anlatan mektuplardan bölümler okundu. Bu anlar yürek burksa da ormanlarımızın ve umutlarımızın yeniden yeşereceğinin altını çizdik. Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ile piyanodan yükselen ezgiler, müziğin iyileştirici gücünü hatırlattı hepimize. Yanan ağaçlara baktığımızda yaşaran gözlerimizde umut ışıkları belirdi. Dinleti sırasında duygusal anlar yaşadık” diye konuştu. 

Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı

YATÇILIĞIN AR-GE MERKEZİ

American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, temel amaçlarının ahşap yat yapımcılığına dair farkındalığı artırmak, bu alanda sahip olduğumuz potansiyeli açığa çıkarmak, bu kadim zanaatı gelecek nesillere aktarmak ve ülkemiz için faydalı çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Yarışın bunun bir aracı olduğunu vurgulayan Aras, “Yarışın getirdiği rekabetle gerçek yat deneyimine uygun tekneler üretmeyi başarabildik. Bu alanda yalnızca ustalar çalışıyordu. Teknelerin performansını artırmak ve yelkeni merkeze alan tasarımlar geliştirebilmek için ustaların yanlarına mühendisler geldi. Mühendislerin yanınaysa iç ve dış mekan tasarımcıları geldi. Yat inşaatı usulleri değişmeye başladı. Bir American Hospital The Bodrum Cup’ta rakibine geçilen yat, ertesi yıl onu geçmek için daha fazla geliştirme yaptı. Bu sayede American Hospital The Bodrum Cup aynı zamanda ahşap yat üretimi için adeta bir Ar-Ge laboratuvarı haline geldi” açıklamasını yaptı.  

Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı


ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

BİRİNCİ ‘HIZIR 1’ OLDU

33. American Hospital The Bodrum Cup, mart ayında 85 yaşında vefat eden, Bodrum guletlerinin tasarımı
ve yapımına katkı sağlayan emektar usta Erol Ağan’ın adı verilen Kissebükü-Bodrum etabıyla tamamlandı. Genel sıralamada ‘Hızır 1’ teknesi birinciliği elde ederken, ‘Usta K’ ikinci, ‘Jasmin 1’ teknesi ise üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini, Ağanlar Tersanesi’nde düzenlenen, ünlü şarkıcı Teoman’ın konser verdiği muhteşem ödül gecesinde aldı. ‘Lost’ ve ‘Prison Break’ gibi dizilerin yönetmenliğini yapan ABD’li Bobby Roth’un da katıldığı gecede yelken sevdalıları ve Bodrumlular, eğlence dolu anlar yaşadı.

Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenler yangın bölgesi için açıldı


KİMLER DESTEKLİYOR?

Organizasyonun tamamen gönüllülerin emeğiyle gerçekleştirildiğini belirten Süleyman Uysal, şunları söyledi: “Gelir beklentisi yok. Konserlerin gelirlerini de sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyoruz. Başta American Hospital The Bodrum Cup Komodoru David Dein olmak üzere bizlere destek veren bu yılki sponsorlarımız American Hospital, Bitci, Ağanlar, METT Hotel and Beach Resort Bodrum, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100 Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club’a şükran borçluyoruz. Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.”


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#Sponsorlu İçerik#Ödül#Organizasyon

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