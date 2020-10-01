Akdeniz’in charter lideri Antalya

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle turizm sektöründe türbülanslı yaz döneminin sona erdiğini ve 1 Ekim itibarıyla sonbaharın başladığını söyledi. Recep Yavuz, eylül ayında yurt dışından Antalya’ya 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleştiğini açıkladı. Yavuz, eylülde uçak doluluklarının yüzde 91 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

RUSYA’DAN 1765 UÇUŞ

Almanya başta olmak üzere Avrupa uçuşlarında bir kısım kontenjanın Türk vatandaşlarına ait olduğu, çok büyük bölümünü ise turistlerin oluşturduğunu aktaran Yavuz, Bunların 1765’i Rusya’dan havalandı ve eylül ayında Antalya’ya yaklaşık yarım milyon misafir getirdi. Bu kadar turistik uçuş başka bir tatil destinasyonuna gerçekleşmiş midir? Bunu ancak yıl sonunda Dünya Turizm Örgütü raporunda bulabiliriz" dedi.

AKDENİZ’DEKİ EN ÇOK UÇUŞ

Kendi araştırmalarına göre Antalya’nın rakip destinasyonlarında gerçekleşen charter uçuş rakamlarını paylaşan Yavuz, Mayorka 2 bin 868, Girit 2 bin 4, Rodos 1026, Dubrovnik 327 uçuş. Antalya’ya gerçekleşen 4 bin 647 uçuşu eylülün 30 gününe bölersek, günde ortalama 155 uçuş ile ayı bitirmiş oluyoruz. Görünen o ki Akdeniz’de hiçbir havalimanı eylül ayında Antalya yoğunluğunda değildi" dedi.

LİDER RUSYA’DA YÜZDE 37 ARTIŞ

4 bin 647 charter uçuşla Antalya’ya 28 ülkeden 967 bin 855 misafir geldiğine dikkat çeken Yavuz, Ağustosta geç başlamasına rağmen en çok turistin geldiği Rusya, eylül ayında da 489 bin 355 misafir ile birinciliğini artırarak sürdürdü. Ağustos ayında 356 bin 636 misafir Rusya’dan ülkemize gelmişti. Ağustostan eylüle Rus misafir artışı yüzde 37 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

UKRAYNA İKİNCİ SIRADA

Korona sürecinde Antalya’ya düzenli olarak turist gönderen ilk ülkenin Ukrayna olduğunu belirten Yavuz, Antalya’da bu sene ikinciliğe yerleşen Ukrayna, bunu küçük bir düşüşle birlikte eylül ayında da sürdürdü. Ukrayna’dan Antalya’ya eylül ayında 779 uçuş ile 154 bin 659 Ukraynalı misafir geldi. Ağustos ayında Ukrayna’dan 158 bin 248 misafir gelmişti" dedi.

İNGİLTERE HIZ KESMEDİ

Bu yıl hiç hız kesmeden Antalya’ya turist gönderen ülkenin ise İngiltere olduğunu söyleyen Yavuz, Dünyanın birçok ülkesine seyahat kısıtlaması, Almanya’ya bile karantina zorunluluğu şartı koşan İngiltere, eylül ayında Antalya’ya 87 bin 914 turist göndererek üçüncülüğü Almanlardan kaptı. Ağustos ayında İngiltere’den 78 bin 676 misafir gelmişti. Ağustos ayına göre yüzde 12 oranında bir artış oldu" diye konuştu.

ALMANYA’DA UMUT SONBAHAR

Almanya pazarında 4 Ağustos’ta yasakların kalkmasından sonra beklenen ve umut edilen hareketliliğin sınırlı kaldığına dikkat çeken Yavuz, Eylülde Almanya’dan 79 bin 278 misafir geldi. Oysa Ağustos ayında 84 bin 387 misafir gelmişti. 5 bin 100 kişi azalınca Almanya tarihinde ilk kez Antalya sıralamasında dördüncü oldu. Almanya’da umutlar sonbahar tatiline denk gelen ekim ayına çevrilmişken, dün Başbakan ve Sağlık bakanının ısrarla ’Sonbaharda ülke dışına çıkmayın, dönünce 5 gün karantinada kalırsınız’ söylemi, neredeyse Antalya dışında gidebilecekleri doğru dürüst bir tatil bölgesi kalmayan Alman turistlerin Antalya hevesini kursağında bırakabilir" dedi.

ÜLKELERE GÖRE CHARTER UÇUŞLAR

Rusya 1765 uçuş, 489 bin 355 kişi. Ukrayna 779 uçuş, 154 bin 659 kişi. İngiltere 528 uçuş, 87 bin 914 kişi. Almanya 619 uçuş, 79 bin 278 kişi. Polonya 151 uçuş, 27 bin 454 kişi. Romanya 136 uçuş, 22 bin 549 kişi. Kazakistan 112 uçuş, 20 bin 50 kişi. İsviçre 121 uçuş, 17 bin 898 kişi. Moldova 93 uçuş, 16 bin 54 kişi. Belarus 87 uçuş, 15 bin 583 kişi. Sırbistan 60 uçuş, 8 bin 640 kişi. Makedonya 20 uçuş, 3 bin 665 kişi. Avusturya 22 uçuş, 2 bin 915 kişi. İsrail 19 uçuş, 2 bin 794 kişi. Kosova 15 uçuş, 2 bin 705 kişi. Hollanda 22 uçuş, 2 bin 75 kişi. Bosna 12 uçuş, 1909 kişi. İsveç 16 uçuş, 1904 kişi. Bulgaristan 11 uçuş, 1573 kişi. Fransa 11 uçuş, 1562 kişi. Norveç 9 uçuş, 1486 kişi. Arnavutluk 9 uçuş, 1479 kişi. Danimarka 7 uçuş, 128 kişi. Ayrıca Kırgızistan, Özbekistan, Ürdün ve Katar’dan da az sayıda uçuşlar gerçekleşti.