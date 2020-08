Akdeniz’e ilk cruise

Yılbaşından bu yana tüm dünya koronavirüsün etkisi altında. Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle birçok ülkenin ekonomisi zor dönemlerden geçerken, neredeyse her sektörde virüsün etkileri derinden hissedildi. Virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında ise turizm sektörü geldi. Uçaklar yere inerken, sınır kapıları kapatıldı. Turist hareketi sıfırlandı. Pandeminin başladığı dönemlerde özellikle cruise gemilerinde virüs vakalarına rastlanmasından bu yana da cruise gemileri motorları durdurup, limanlarda beklemeye başladı. Ancak virüsün etkilerinin azalması ve yeni normal düzene geçilmesiyle birlikte ilk cruise gemisi yolculuğuna başladı.

SIKI ÖNLEM ALINDI

Pandemi sonrası Akdeniz’e ilk uluslararası cruise gemisi geçtiğimiz günlerde geldi. Akdeniz’e gelen ilk uluslararası cruise gemisi MSC’nin Grandiosa isimli gemisi oldu. Gemi, dünyada 19 cruise limanı işleten Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding portföyünde bulunan Malta’daki Valletta Cruise Limanı’na yanaştı. MSC Grandiosa’nın sıkı güvenlik önlemleri ile seferine başladığını anlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 21 Ağustos Cuma günü bu gemiyi portföylerindeki Valletta limanında ağırladıklarını açıkladı.

YÜZDE 70 KAPASİTE

Pandemi sonrası ağırladıkları ilk uluslararası cruise gemisi olduğunu kaydeden Kutman, “Virüs sonrası Akdeniz’de ve dünyada farklı liman ve ülkeleri ziyaret eden dünyanın ilk cruise gemisi için liman, cruise şirketi ve yerel otoritelerce sağlık ve güvenlik önlemleri üst düzeyde alındı. Gemiye binmeden önce tüm konuklar ve mürettebat için Covid 19 testi uygulandı. Ek olarak, gemi misafirlerinin karaya bağımsız olarak çıkmalarına izin verilmiyor ve sadece atanan görevli takibinde geziler yapılıyor. Gemi maksimum yüzde 70 doluluk oranıyla seyir ediyor” dedi.

2021 UMUT VERİYOR

Cruise operasyonlarının koronavirüs krizinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de liman iş kolunda yılın geri kalanında cruise gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde istikrarlı artış beklediklerini anlatan Kutman, cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesinin cesaret verici olduğunu söyledi.

Kutman, Türkiye cruise turizmi için de şunları söyledi: “Tüm limanlarımızda olduğu gibi Türkiye’deki cruise limanlarımızda da her türlü tedbiri alıyoruz. Grandiosa’nın seferlerine başlamasının ardından başka gemilerin de başlamasını muhtemel görüyoruz. Yeni gemiler yola çıktıkça, Türkiye limanları da bu hareketlilikten yararlanacaktır."



TÜRKİYE’DE CRUISE SEKTÖRÜ BÜYÜME BEKLİYORDU

Türkiye, korona öncesinde cruise sektörü özelinde zor bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyordu. Özellikle 2019 öncesinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle Türkiye’ye gelen cruise gemisi ve cruise turisti sayıları neredeyse sıfırlanmıştı. Ancak 2019’da yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte dünyanın en büyük cruise firmaları rotalarına yeniden Türkiye’yi alıyordu. Bu gelişmeler ışığında 2020 ve 2021’de Türkiye’nin yeniden cruise sektöründe önemli bir oyuncu olması bekleniyordu. Ancak pandeminin başlaması planların da ertelenmesine neden oldu. İstanbul’da ilk gemisini 5 Nisan 2020’de ağırlamaya hazırlanan Galataport da pandemiden etkilendi. Galataport’a 2020’de 61 geminin geleceği açıklanmış, 2021’de ise bu sayının 180’e çıkacağı belirtilmişti.



30 MİLYON: Dünyada bir yılda cruise gemisi ile seyahat eden yolcu sayısı

35 MİLYON DOLAR: Dünyada cruise sektörünün büyüklüğü

7 LİMANA ‘GÜVENLİ SEYAHAT’ DAMGASI

Normal şartlarda her yıl binlerce cruise gemisi ağırladıklarını söyleyen Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın da, “Tedbirlerin, şimdiye kadar gördüğümüz her önlemin ötesine geçmesi güven verici. Yolculuğa katılan herkes ya gemide ya da limanda test ediliyor. Bu, gemi yolculuğuna çıkanlar ve yerel halka rahatlık sağlayacaktır. GPH olarak, World Travel and Tourism Council tarafından ‘Güvenli Seyahat’ damgası ile akredite edilmiş protokolleri benimseyerek cruise misafirlerini ağırlamaya hazırız. Bugün itibari ile akredite olan GPH limanlarımız Barselona, Malaga, Antigua, Kuşadası, Bodrum, Zadar ve Valletta” dedi.