Akdeniz'deki ihracatçılar 3 ayda 3 milyar 116 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mart ayında AKİB’e bağlı iki birliğin ihracatında dikkat çekici artışlar olduğunu vurgulayan Uğur, şunları aktardı:

“Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise ihracatını yüzde 17 artırdı. Pandeminin hayatın her alanında yarattığı tahribatın derinleştiği şu günlerde hububat, bakliyat ve yaş meyve sebze ihracatımızdaki artışların, tarımsal üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz."



Uğur, gıdanın, tüm ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri olacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak dünyanın en şanslı coğrafyalarından birine sahibiz. Ülkemizde neredeyse tüm tarım ürünlerini üretmek mümkün. Çukurova başta olmak üzere yurdumuzda çok önemli tarım üretim havzaları var. Çiftçilerimiz çalışkan, tarımsal sanayimiz güçlü. İhracatçılarımız üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyorlar."

Pandeminin dış ticarete yansımalarının, ekonomik tedbirler ve temassız ihracat modeliyle azaltılmaya çalışıldığını aktaran Uğur, "AKİB olarak 2020 yılı ilk çeyreğinde ihracatımız ise 3 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda ihracatımız 1 puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.