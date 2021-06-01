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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

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Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi'ne bünyesine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların https://disbasvuru. akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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