Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 9 aylık ihracatı 11,3 milyar dolar oldu

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, AKİB'e bağlı birliklerin eylülde yaptığı ihracatın, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 62 artarak 1,48 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Dış satımı sektör bazında değerlendiren Sin, "Eylül ayında tüm birliklerimiz ihracatını artırdı. Bu ayda yüzde 93 artış ve 438,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk sırada yer aldı. Yüzde 82 artış ve 432,6 milyon dolar değerle Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 48 artış ve 142,1 milyon dolar değerle Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı. Sin, eylülde en çok ihracatın Irak, Hollanda ve İspanya'ya yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Irak pazarında yüzde 24 artışla 112,8 milyon dolarlık, Hollanda'da yüzde 270 artışla 87,4 milyon dolarlık, İspanya'da yüzde 36 artışla 86 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. İhracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerde ise Hollanda'nın ardından yüzde 159 artış ve 74,6 milyon dolar değerle Romanya ikinci, yüzde 146 artış ve 36 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri yüzde 117 artış ve 59,4 milyon dolar değer ile İsrail, yüzde 115 artış ve 75,1 milyon dolar değer ile İtalya takip etti. Bölge ihracatı, 2021 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 46 artışla 11 milyar 310 milyon dolara ulaştı."

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Sin, işletmelerin ihracata başlaması ve ihracatçı firma sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları da yoğunlaştırdıklarını, eylül ayında üye sayısının 20 bine ulaştığını sözlerine ekledi.