Akbank’tan sürdürülebilirlik desteği... 800 milyar TL’lik finansman sunacak

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AKBANK ‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’nın ilkini bankanın doğduğu kent Adana’da gerçekleştirirken etkinlik kapsamında bir de panel düzenlendi. Panelde hem iş dünyasının özellikle dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusundaki yatırımları hem de bu yatırımların finansmanı konusundaki son gelişmeler paylaşıldı.



Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, bu vergilere tabi olmamak ve rekabetçi olabilmek için yapılması gerekenleri anlattı. Yeşil dönüşüme ayak uydurmak gerektiğini, buna hazırlanmak için ciddi bir AR-GE çalışması yürüttüklerini söyleyen Kıvanç, söz konusu yatırımların da ciddi bir finansal desteği gerektirdiğine dikkat çekti ve “Sanayi tesisleri, altyapı projeleri ve lojistik merkezlerinin inşası gibi projeler uzun vadeli finansman gerektirir. Bu nedenle bankalardan uygun faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi temin edilmesi kritik öneme sahip” dedi.

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KOBİ’LERE ÖZEL FİNANSMAN PAKETİ

Akbank işletmelerin bu dönüşüm sürecinde karşılaşacakları riskleri fırsata çevirmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için harekete geçti. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’yle KOBİ’lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve enerji giderlerini düşürmeye yönelik tüm faaliyetleri teşvik ve finanse etmeyi hedefledik. Bu kapsamda farklı odak konularında 7 çeşit kredi ürünümüzü KOBİ’lerin hizmetine sunuyoruz. Yurt dışı kaynaklı fonlardan temin ettiğimiz 80 milyon dolar tutarında kaynak ile yeşil projelere uygun şartlarda finansman sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, KOBİ’ler için İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaletiyle “İGE-Akbank Yeşil Dönüşüm Kefalet Destek Paketini sunuyoruz” dedi.

Kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere destek olduklarını belirten Bülent Oğuz, “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteği ile Kadın KOBİ Paketimizi teminat yaratmakta güçlük çeken, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lerimize sunduk. Bu kapsamda 100 milyon dolar finansman sağladık. Kadın KOBİ’lere, yüzde 80 İGE kefalet desteği sunuyoruz” dedi.

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İHRACATÇIYA 200 MİLYON DOLAR

Akbank sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı bu dönüşüm sürecinde dış ticareti güçlendirecek adımları da önceliklendiriyor. Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz; panelde işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen bu fonlama olanaklarından bahsetti.

“Akbank olarak Türkiye genelinde 705 şubemiz, 19 bölgemiz ve yaklaşık 13 bin çalışanımızla hizmet veriyoruz” diyen Düz, “İhracatçılara yönelik içerikle tasarladığımız ‘İhracatçının Gücü Paketi’ ile geleneksel ve dijital çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz. 2023’te TİM ile 11 bankanın katılımlarıyla gerçekleştirilen “TİM Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi”ni imzaladık. Bankamızdan bu paket kapsamında 200 milyon dolar kaynak ayırdık” değerlendirmesinde bulundu. Düz, “Yeni çıkardığımız TCMB kaynaklı Swap reeskont kredisi ile ithalatta kullanmak üzere müşterimize TCMB üzerinden CNY veya AED döviz cinsinden bir yıl vadeli çok uygun faizli finansman sağlıyoruz. Çin ya da BAE’den ithalat yapan müşterimizin düzenlediği bonoya bankamız ödeme garantisini ekleyerek TCMB üzerinden bu ucuz kaynağı sağlıyoruz” diye konuştu.

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MALİYETİ 2.5 MİLYAR EURO

2026’dan itibaren karbon yoğun ürünler için karbon vergisi uygulanacak. Gerçekleştirilen panelde vergilendirmenin Türkiye’ye maliyetinin yıllık 2.5 milyar Euro olabileceği ve karbon fiyatlamalarına bağlı olarak ise 2032’ye kadar bu mekanizma nedeniyle ekonominin 4 baz puan daralabileceği vurgulandı.



Bu nedenle çevreye negatif etkisi olan firmaların dönüşümünün büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Başkurt, “Temiz teknolojilerin ve enerjinin yaygınlaşması, karbon emisyonlarının azaltılması, istihdamın artırılması gibi konular için sürdürülebilirliği odağına alan finansmana ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlara yanıt sunmak üzere bizim de 2030’a kadar 800 milyar TL sürdürülebilir finansman kredisi sağlama hedefimiz bulunuyor. Ayrıca çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve elektrik gibi Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında AB’ye ithal edilen çeşitli karbon yoğun ürünler için, karbon emisyon raporlamaları yapılması gerekli. Bu nedenle bu sektörlerin yeşil dönüşümü şart, biz bu konuda riskleri fırsata dönüştürmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

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10 KOBİ’NİN 8’İ DİJİTALDE

Bülent Oğuz, “Akbank olarak, KOBİ’lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı kendimize misyon edinmiş bir bankayız. Akbank mobil üzerinden POS, ticari kredi kartı veya ticari kredi başvurusu yapan KOBİ’lerimiz, 19 farklı paketten yararlanabiliyor. Bugün her 10 KOBİ müşterimizin 8’i dijital kanalları kullanıyor” dedi.