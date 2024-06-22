×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Güncelleme Tarihi:

#Akbank#Dolar#ABD
Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Akbank, 500 milyon dolar tutarında yüzde 7.50 faiz oranıyla yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

 İhraca yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında talep geldi. Bu işlemle beraber Akbank’ın sürdürülebilir fonlama payının yüzde 66’a yükseldiği belirtildi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 42 İngiltere ve İrlanda, yüzde 21 Amerika, yüzde 20 Avrupa, yüzde 13 Ortadoğu ve yüzde 4 Asya olarak gerçekleşti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilir tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Yatırımcılar tarafından tahvil ihracımıza gösterilen ilgi, ülkemizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve yarattığı güveni bir kez daha göstermiştir” dedi.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, “Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akbank#Dolar#ABD

BAKMADAN GEÇME!