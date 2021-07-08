Akbank’ta hesaplara dün de ulaşılamadı

Bankanın ilgili birimlerinin uğraşlarına rağmen sorunun tam olarak giderilememesi nedeniyle dün de mobil ve internet bankacılığın yanı sıra Akbank şubelerinden de müşterilerin hesaplarına ulaşılamadı. Akbank müşterileri sosyal medya ve diğer kanallardan konu ile ilgili mağduriyetlerini dile getirirken banka, müşterilerinin zarara uğramaması için aldığı kararları internet sitesi aracılığı ile duyurdu. Bankadan dün yapılan açıklamada siber saldırı iddiaları bir kez daha yalanlanırken özellikle kredi taksiti, kredi kartı ödemelerinde sistemden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gecikme faizi alınmayacağı duyuruldu. Banka dün sabah şu açıklamayı yaptı: “06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.” Bankanın internet sitesinde ise şu bilgilere yer verildi: “Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenecektir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. “Akbank, dün akşam yaptığı açıklamada ise “Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KARTLAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gece saatlerinde yapılan bir diğer açıklamayla ATM ve kartların kullanıma açıldığı duyuruldu. Ayrıca başka banka ATM’lerinden yapılan işlemler için komisyonların iade edileceği de belirtildi.

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