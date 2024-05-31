Akbank'ın iki ortağından MKK'ya hisse başvurusu

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Akbank'ta Nazmiye Sevda Sabancı 14 milyon 560 bin 904, Serra Sabancı ise 31 milyon 230 bin 968 adet hissesini Merkezi Kayıt Kuruluşu'na borsada işlem gören statüye çevrilmesi için başvuruda bulundu.

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Pay sahiplerimiz Sayın Nazmiye Sevda SABANCI ve Sayın Serra SABANCI tarafından Bankamıza iletilen açıklamadır:

"Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 45.791.872,513 TL nominal değerli AKBNK paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde süreç başlatmış bulunuyoruz.

Bu payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, dönüştürülecek paylarla beraber sahibi olduğumuz AKBNK paylarının tamamının yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.