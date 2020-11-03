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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Akbank, İzmir'deki depremden etkilenen müşterilerinin kredi taksitlerini erteleyecek

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Akbank, İzmir'deki depremden etkilenen müşterilerinin kredi taksitlerini erteleyecek
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Banka, müşterilerinin talep etmesi halinde kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteleyecek.

Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteleyecek.
Banka, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek.

Akbanklılar, bireysel başvurularını Akbank şubelerinden veya 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden, serbest meslek sahibi esnaf Akbanklılar ise başvurularını şubelerinden yapabilecek.

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