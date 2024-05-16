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Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı

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#Akaryakıt#Tek Fiyat#ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 07:00

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 13 bin bayide dün itibarıyla fiyatlar güncellendi.

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Karara göre, 15 Mayıs itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Buna göre akaryakıt istasyonlarında “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

BELİRSİZLİKLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

EPDK’den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi. Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, “Türkiye’de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir” denildi.

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EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0.5’i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK’yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

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#Akaryakıt#Tek Fiyat#ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu

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