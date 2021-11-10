Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Hayat durdu 83 yıldır milletin kalbinde...Hayat durdu! 83 yıldır milletin kalbinde...#Mustafa Kemal Atatürk
Galatasaraydan ayrıldı ve teknik direktör oldu Resmi açıklama...Galatasaray'dan ayrıldı ve teknik direktör oldu! Resmi açıklama...#Ceyhun Müderrisoğlu
Atatürk’ü anma töreni... Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdırAtatürk’ü anma töreni... Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Harekete geçildi Akaryakıtta yeni dönemHarekete geçildi! Akaryakıtta yeni dönem#Akaryakıt
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Japonya şokta 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...Japonya şokta! 30 yıl boyunca tuvalet suyu kullanmışlar...#Japonya
Ünlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptıkÜnlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptık#Şebnem Özinal
Milyonları ilgilendiren kritik uyarı Bakanlık tek tek sıraladı: Resen inceleme başlatıldıMilyonları ilgilendiren kritik uyarı! Bakanlık tek tek sıraladı: Resen inceleme başlatıldı#İndirim Kampanyaları
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
Dünya Shiloh Jolie Pitti konuşuyor: Aslında hangisinin kızıDünya Shiloh Jolie Pitt'i konuşuyor: Aslında 'hangisinin' kızı#Shiloh Jolie Pitt
Yunanistana sert tepki Korsan devlet suçlamasına görüntülü yanıtYunanistan'a sert tepki! 'Korsan devlet' suçlamasına görüntülü yanıt#Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ev alacaklar dikkat Kredide önemli kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredide önemli kural değişiyor#Müteahhit
HABERLEREkonomi Haberleri

Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

#Akaryakıt#Kaçakçılık#Ticaret Bakanlığı
Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, akaryakıtı, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek sistem kurulacak.

Haberin Devamı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu" oluşturulmuştu.

Gözden Kaçmasın

Elon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasındaElon Musk 50 milyar dolar kaybetse de yine en zenginler arasındaHaberi Görüntüle

Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı" da hazırlandı. AA muhabirinin bu plandan yaptığı derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Koronavirüsü hayatımızdan silecek keşifDünyanın umutla beklediği haber geldi... Koronavirüsü hayatımızdan silecek keşif!Haberin Tüm Görselleri

İlgili kanunlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmesi öngörülen işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemi'nde (AKBİS) bulunan ilgili bilgiler, EPDK tarafından geliştirilen Saha Denetim Sistemi'ne (SDS) aktarılacak. Denetim faaliyetleri SDS üzerinden devam ettirilecek. İlgili bakanlıklar, kendi görev alanı çerçevesinde kullandıkları çeşitli sistemlerle SDS arasında veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapacak ve bu sistemin ilgili bakanlıklardan personelin erişimine açılması sağlanacak.

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılacak.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren yönetmelikler ve diğer düzenlemeler, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

Kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik kamu spotu gibi çalışmalar yapılacak.

Petrol piyasasında, ulusal marker denetimleri ile yazarkasa ve otomasyon sistemine müdahale veya sahte fatura ibrazı şeklindeki diğer mali ve idari usulsüzlüklerin tespiti için idari ve mali açıdan yapılan piyasa denetimlerine devam edilecek, müşterek planlı denetimler gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Hakan Uralın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlıdan bilgilendirmeHakan Ural'ın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan bilgilendirmeHaberi Görüntüle

RİSKLİ FİRMALARA DENETİM

İmalatta kullanmak amacıyla akaryakıt harici petrol ürününü temin veya ithal eden riskli firmaların belirli periyotlarla denetimi yapılacak. Akaryakıt yerine değerlendirilebilen ürünlerin (karışımlı akaryakıt) imalatında kullanılabilecek ürünleri temin veya ithal eden şüpheli firmalar ise lüzumu halinde, tesis mevcudiyeti, kapasite yeterliliği, elektrik tüketimi, çalışan sayısı gibi hususlar yönünden denetlenecek. Bu denetimler sonucu elde edilen bulgular ilgisine göre diğer kurumlarla paylaşılacak.

Haberin Devamı

İllerde, valiler koordinasyonunda, mücadeleci birimlerin katılımıyla yılda en az bir defa toplantı yapılacak, toplantılara adli makamlar da davet edilecek ve sonuçlar Ticaret Bakanlığına iletilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması, yeni yöntemlerin tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, yılda bir kez, akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadeleden sorumlu ve yetkili birimler ile yargı mensuplarının katılacağı kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.

Gözden Kaçmasın

Büyük Önder Atatürkü anıyoruz... Saat 9u 5 geçe hayat durduBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz... Saat 9'u 5 geçe hayat durduHaberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akaryakıt#Kaçakçılık#Ticaret Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç