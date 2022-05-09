Akaryakıtta en fazla artış Almanya’da

Haberin Devamı

Artış, Federal Hükümetin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıt ile ortaya çıktı. Federal İstatistik Ofisi’nin AB Komisyonu verileriyle yaptığı kıyaslamaya göre, özellikle Almanya’daki benzin ve mazottaki artış ortalaması, AB ülkeleri arasındaki en yüksek artış olarak belirlendi. Almanya’da savaşın başlamasıyla birlikte mazot fiyatı üç gün içinde 38 cent zamlanarak, 25 Nisan’da 2.04 Euro’ya ulaştı. Buna karşılık mazot Fransa’da ise 17 cent zam gördü. Ülkede, süper benzinin fiyatı ise 23 cent artarken, bir tek 24 cent’lik zamla Avusturya’daki artış Almanya’dan 1 cent fazla oldu.

Yeni yılla kıyaslandığında 3 Ocak’tan 25 Nisan’a kadar mazot fiyatı Almanya’da toplam 47 cent zamlandı. Öte yandan uzmanlar, hükümetin benzin desteği vereceği 1 Haziran’da akaryakıt istasyonlarının kitleneceği uyarısında bulundu. Alman Bağımsız Benzin İstasyonları Birliği, 1 Haziran’dan itibaren hesaplamalara göre benzinde 36 cent, mazotta 17 cent indirim olacağını kaydederken, bu tarihten itibaren uzun kuyruklar beklendiğini kaydetti. Ancak kısa zaman sonra benzin ve mazot fiyatlarının yeniden artış göstereceği açıklandı. Özellikle AB’nin Rusya’ya planladığı akaryakıt ambargosunun fiyatların yeniden yükselmesinde rol oynayacağı ifade edildi.