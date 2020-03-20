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Ekonomi
Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Akaryakıtta bir indirim daha

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Akaryakıtta bir indirim daha
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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintisi konusunda anlaşamaması ve koronavirüsün dünya ekonomisini olumsuz etkilemesiyle birlikte petrol fiyatları düştü. Son gelişmelerer birlikte Brent petrol 24.96 doları gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bugün benzinin litresine 16, motorinin litresine ise 20 kuruş indirim yapıldı. Böylece son 10 günde toplamda benzine 1 lira 45 kuruş, motorinde ise 1 lira 3 kuruşluk indirim gerçekleşti. Ankara’da ortalama 5.48 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.28 TL, İstanbul’da 5.38 TL’den 5.18 TL’ye, İzmir’de 5.50 TL’den 5.30 TL’ye indi. Ankara’da 5.44 TL’den satılan benzinin litre fiyatı 5.28 TL olurken, İstanbul’da 5.35 liradan 5.19 liraya indi.

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