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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Akaryakıta tavan fiyat uygulaması geldi

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Akaryakıta tavan fiyat uygulaması geldi

EPDK Başkanı Yılmaz akaryakıt fiyatlarında 17 ile 20 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak.

Ayrıntılar geliyor...

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