Akaryakıta tavan fiyat geldi

İki ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim yapılacak.

FİYAT NE OLDU?

EPDK’den yapılan açıklamaya göre, akaryakıt fiyatlarına gizli zam yaptığı tespit edilen dağıtım şirketleri hakkında başlatılan incelemenin ardından dün olağanüstü kurul toplantısı yapıldı. Kurul toplantısında, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı bildirildi. Karara göre Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar, EPDK tarafından belirlenecek.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7.07 lira, motorinin litre fiyatı 6.43 lira olacak. Anadolu Yakası’nda benzinin litresi en yüksek 7.08 liradan, motorinin ise 6.44 liradan satılacak. Ankara’da benzinin litresi en yüksek 7.13 lira, motorinin litresi de 6.49 lira olacak.

İzmir’de benzinin litresi en yüksek 7.16 lira, motorinin litresi ise 6.52 liradan satılacak. Dün geceden itibaren yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması kapsamında, il bazında fiyatlar, kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. Bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda satış yapan şirketler hakkında soruşturma başlatılarak, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

‘KİMSE PAHALI SATAMAYACAK’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemiyle üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunlarıyla bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde, tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” ifadelerini kullandı. EPDK Başkanı Yılmaz, “Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” dedi. EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

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