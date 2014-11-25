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Ekonomi
Haber Giriş: 25.11.2014 - 01:44,Son Güncelleme:/

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler

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Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler
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Yanan otobüslerle gündemden düşmeyen 10 numara yağ ile ilgili, İzmir’de 10 kişi hakkında açılan dava, kaçakçılığın nasıl yapıldığını da gözler önüne serdi. İşlenip ürün haline getirilmesi gereken 2 bin 673 ton baz yağ kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldü. Piyasa değeri 10 milyon lirayı aşan yakıtın izini kaybettirmek için birden çok paravan şirket kullanıldı. Kağıt üzerinde 760 ton yağın satıldığı Konya’daki firmanın 6 ay önce kapandığı, tek kuruş vergi de ödemediği belirlendi. İthal yağı işlemesi gereken İzmir’deki şirkette ise toplam 6 kişi çalışıyor görünüyor. Bu kişiler de şirket sahibinin yakın akrabası çıktı. Sanıklar ise yüzlerce ton yağı, pas koruyucu ve dikiş makineleri yağ olarak sattıklarını öne sürdü.

Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 10 sanıklı davanın ilk duruşması önümüzdeki şubat ayında yapılacak. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün geçtiğimiz nisan ayında başlattığı soruşturma ise,

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler
gelen bir ihbar mektubu sonrası başlatıldı. Bir akaryakıt bayisinin yaptığı ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılık yaptığı iddia edilen şirketi mercek altına aldı.

8 AYDA 2 BİN 673 TON
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir şirketin yaptığı ithalatı inceleyen ekipler, şirketin Aralık 2013-Temmuz 2014 arası dönemde 33 partide toplam 2 bin 673 ton baz yağı ithal ettiği anlaşıldı. Şirketin ithal ettiği bu malları işleyip ürün olarak piyasaya sunması gerekiyordu.

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler ÖLÜM YAĞI

AİLE FABRİKASI!
Ekipler, şirket merkezinde yaptıkları incelemede toplam 9 üretim tankı bulunan işyerinde 5 tankın aylardır kullanılmadıkları için paslandığı belirledi. Şirketin toplam 6 kayıtlı çalışanın göründüğünü tespit eden ekipler bu kişilerin de şirket sahibi A.S’nin yakın akrabası olduğunu tespit etti. Yine, sanayi tesisi kapsamındaki şirketin aylık elektrik faturasının da 300-400 TL gibi düşük bir seviyede olduğu görüldü.

KAPASİTENİN 5 KATI ÇALIŞMA
Gümrük Muhafaza ekipleri, şirketin ürün giriş-çıkışlarını da inceledi. Günlük üretim kapasitesi 28 bin 513 kilo olan şirkette, kimi günler 123 bin 480 kilogram ürün çıkışının yapıldığı anlaşıldı. Hatta sevkiyatı yapılmış gösterilen tonlarca ağırlıktaki ürün 20 dakika gibi kısa bir süre içinde işlenmiş gibi gösterildi. İzmir Gümrük Muhafaza Müdürü Tahir Demir imzası ile savcılığa gönderilen fezlekede, ithal edilen ürünün işlenmediği kaçak akaryakıt olarak satışının yapıldığı kaydedildi. Fezlekede 10 numara yağ olarak piyasaya verilen yakıtı, özellikle nakliye ve otobüs firmalarının aldığı belirlendi.

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler

Gümrük görevlileri, sevki yapılan ürünlerden numune aldı.

‘PAS KORUYUCU OLARAK ALDIK’
Ekipler bu kez yüzlerce ton malın hangi şirketlere satıldığının izini sürdü. İlk gidilen adres A.İ’nin sahibi olduğu Manisa’da Turgutlu’da kurulu  akaryakıt şirketi oldu. Şirket sahibi A.İ, aldığı malın pas ve korozyon önleyici ile dikiş makineleri yağı olduğunu öne sürdü. A.İ, malı aldıkları şirkete güvendikleri için gelen ürünü kontrol etmediklerini öne sürdü. Yapılan kimi satışlarda ise paravan şirketlerin kullanıldığını belirledi. Kaçak akaryakıtın izinin sürülememesi için aynı malın 7-8 firma arasında el değiştirdiği tespit edildi.

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler BİR MASA BİR SANDALYE İLE 20 MİLYON LİRALIK VURGUN

‘HAYALİ ŞİRKET’E SATIŞ
Tek partide satılan en büyük kalem malı oluşturan 760 tonluk baz yağın izini süren ekipler dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Kağıt üzerinde satışı yapılmış gibi gösterilen 760 tonluk baz yağın 8.’inci sıradaki alıcısı olarak Konya Karatay’da kurulu bir madeni yağ şirketine ulaşıldı. Ekipleri bu şirkete gitti ancak adresinden 6 ay önce taşındığı belirlendi. Kayıtlı çalışanı görünmeyen şirketin tek kuruş vergi ödemediği de öğrenildi. ‘Şirket yetkilisi’ olarak ifadesi alınan M.Ç ise, neden faaliyette olmadıkları yönündeki soruyu “Bilmiyorum” şeklinde yanıtladı.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA
Akaryakıt kaçakçılığı suçlaması ile haklarında dava açılan kişiler dava dosyasında şu şekilde yer aldı: A.S, A.İ, S.A, A.K, N.K, K.K, A.G, M.Ç, S.K, A.H... Geriye dönük yapılan incelemelerde söz konusu isimlerden bazılarının daha önce de akaryakıt kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlendi.

Akaryakıt kaçakçılığında akılalmaz yöntemler YANAN OTOBÜSTE 52 YOLCU FACİADAN KURTULDU

dgokce@hurriyet.com.tr

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