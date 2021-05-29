Akaryakıt istasyonlarına elektrikli şarj ünitesi

Küresel düzeyde 35’ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi bulunan ve 2025’e kadar 500 bin, 2030 yılına kadar 2.5 milyon noktaya ulaşmayı hedeflediğini belirten enerji firması, Türkiye’de de Shell Recharge markasıyla elektrikli şarj ünitelerini devreye alıyor. Shell & Turcas, bu istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile işbirliği yapıyor.

TEMİZ ENERJİ

İlk etapta İstanbul’da bir adet, İzmir’de bir adet ve Sapanca’da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlar ile sekize yükseltilmesi hedefleniyor. 2030 yılında Avrupa’da yapılan araç satışlarının yarısının elektrik araçlar olması bekleniyor. Türkiye’de de son yıllarda gelişen bir pazar olan elektrikli araçlar açısından en önemli konuların başında yaygın elektrikli şarj ağı bulunması geliyor. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Elektrikli şarj istasyonları alanında 35’ten fazla ülkede 185 binden fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz. 2025’e kadar 500 bine 2030 yılına kadar 2.5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz” dedi. Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, “Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirleyen tüm yatırımları önemsiyoruz.

Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç’e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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