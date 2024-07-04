Akaryakıt, içki ve sigaraya ÖTV zammı

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Altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19.49 oldu. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi. ÖTV ve KDV artışı ile birlikte İstanbul’da motorin 44.65, Ankara’da 45.63, İzmir’de 46.1 liraya çıktı. Benzin ise İstanbul’da 44.72 Ankara’da 45.7 İzmir’de 46.1’e yükseldi.

AKARYAKITA OTOMATİK GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine (TÜİK) göre üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 1.38, yıllık bazda da yüzde 50.09 oranında arttı. Altı aylık oran ise yüzde 19.49 oldu. Akaryakıt, sigara ve içki gibi ürünlerde yılın ilk altı aylık üretici enflasyonu artışı vergilere otomatik olarak yansıtılıyor. Motorinde litrede 8.86 lira olan ÖTV tutarı 10.59 liraya, benzinde 9.45 olan ÖTV tutarı 11.29 liraya, otogazdaki 7.25 liralık ÖTV tutarı da 8.67 liraya yükseldi. Benzinde 1.84 lira, motorinde 1.72 lira, LPG’de 1,41 liralık ÖTV artışı oldu. ÖTV’deki artışa yüzde 20’lik KDV de ekleniyor. Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş zam geldi.

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SİGARANIN VERGİSİ ARTTI

Otomatik zam nedeniyle sigara üzerinden alınan vergiler de arttı. Asgari maktu vergi 1.42 liradan 1.70 liraya yükseltildi. Bir sigara dalından alınan asgari maktu vergisi nedeniyle paketteki toplam vergi 28.50 liradan 34.05 liraya çıktı. Paket başına alınan maktu vergi de 4.80 liradan 5.74 liraya yükseltildi. 1 paketten alınan ÖTV tutarı böyle 6.49 lira artırılmış oldu. Vergi artışlarının sigara satış fiyatlarını 5 liraya kadar artırabileceği tahmin ediliyor. Vergiler nedeniyle sigarada eşik değer satışı 50 liradan 60 liraya çıktı. Sigaralarda ne kadar zam yapılacağına şirketler kendileri karar verecek.

Haziran ayına ilişkin enflasyonun netleşmesiyle alkollü ürünler üzerinden alınan ÖTV oranları da artırıldı. Güncel listeler GİB internet sitesinde yayımlandı. Rakının 1.062 lira olan ÖTV tutarı 1.269 liraya çıkarıldı. ÖTV listesinde yer alan bu tutar alkol derecesine göre uygulanıyor. Alkol oranı yüzde 45 olan 70’lik bir rakıdan alınan ÖTV bu değişiklikten sonra 399.7 liraya yükselecek.