Akademi aracılığıyla bir milyonluk hedef

Buna göre Migros Kadın Akademisi, kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu.

Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verecek olan Migros Kadın Akademisi, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacak. Migros, bu akademi aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamada “Migros Kadın Akademisi’ne katılan kadınlar, bir yandan kişisel farkındalık eğitimleriyle yaşamlarına yenilik katacak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak hobiler edinirken, diğer yandan iş hayatına atılabilmeleri için yeni beceriler kazanma ve kendi işini kurma imkanına sahip oluyor.

Migros, Migros Kadın Akademisi’nde eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alan ve belirlenen kalite süreçlerini başarıyla geçen kadın üreticilere, el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturabilme fırsatı da sunuyor” ifadelerine yer verildi.