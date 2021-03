Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan BEE’O Propolis’e yatırım!

Oğlunun bağışıklık sistemi sorununa, kendi ürettiği propolis ve arı sütü ile çare bulan ve bu ürünlerden herkesin faydalanması için BEE’O Propolis markasını eşi Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve hocası Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ Arı Teknokent’te kuran Aslı Elif Tanuğur Samancı ödüllü bir kadın girişimci. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, BEE’O Propolis firmasına, ilk olarak 2015 yılında Diffusion Capital Partners (DCP) dan yatırım aldıktan sonra, 2018 yılında kadın girişimciliğine önemli destek veren TİKAD A.Ş. ve EKA A.Ş’den de yatırım almıştı. Bu desteklerden sonra hem yurtiçi hem yurt dışında hızla büyüyen BEE’O Propolis, son olarak Ak Portföy GSYF’den yatırım aldı.



BEE’O Propolis’in, Ar-ge çalışmasından ortaya çıkan bir patentle üretilmesi sonrasında globalde rekabet eden güçlü bir şirkete dönüşümünün hikayesini büyük bir memnuniyetle ve takdirle takip ettiklerini belirten Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Göktürk Işıkpınar, Ak Portföy GSYF yatırımı ile ilgili şunları söyledi: “Ülkemizin dünyada en büyük ikinci arı ürünleri üreticisi olması, bu sektörde katma değerli üretimi yakalayabilmemiz için bize büyük bir fırsatı işaret ediyordu. BEE’O Propolis’in tam bu noktada, Kurucu ortaklarının vizyonu ve gayretiyle, DCP’nin sermaye ve bilgi birikimi desteğiyle, %100 yerli üretim yaparak, global pazarda rekabet edebilen bir firma olması, yatırım yapmamızda önemli etken oldu. BEE’O Propolis ayrıca Anadolu’nun endemik bitki örtüsünden, eşsiz besleyici ve koruyucu nitelikler barındıran “Anadolu Propolisi’ini üretti ve 15 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile global pazarda katma değerli ürünleri ile rekabet eden bir şirket haline gelerek muazzam bir başarı hikayesine imza attı. Fonumuzun yatırımı ile bu başarı hikayesine ortak olmaktan ve önümüzdeki beş yıl içerisinde BEE’O Propolis’i 3 kat daha büyütmeyi hedefleyerek bu başarı hikayesini daha ileri noktalara taşıyacak ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. BEE’O Propolis’in Türkiye’de olduğu gibi global pazarda da liderlik pozisyonuna yükselmesini hedefliyoruz.” dedi.



“TOBB TÜRKİYE 100” LİSTESİNDE EN HIZLI BÜYÜYEN 5. ŞİRKET



BEE’O Propolis, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesinde bu yıl 5. sırada yer aldı. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ‘‘Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markaları, ABD ve Avrupa’da ise BEE&YOU markamız ile besin içeriği korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli damla, boğaz spreyi, burun spreyi, şurup, tablet, shot vb. farklı formüllerde inovatif ürünler üretiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uzman gıda mühendislerimiz ile geliştirdiğimiz patentli özütleme yöntemimiz ve geliştirdiğimiz projeler ile ulusal ve uluslararası arenalarda 37 farklı ödüle layık görüldük. 6000 metrekarelik tesisimiz, 5000 sözleşmeli arıcımız, 500.000 arı kovanımız ve 180 kişilik uzman kadromuz ile Türkiye’nin en büyük, yerli propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisiyiz. Hepsi %100 doğal ve organik katma değerli ürünlerimizi 15 ülkeye ihraç ediyoruz. Ak Portföy GSYF’den aldığımız bu yeni yatırım ile Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda daha da büyük adımlar atarak ilerleyeceğiz. Bu yatırıma layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz.’’ dedi.



“KADIN GİRİŞİMCİYE YATIRIM YAPMALI”



Tikad Yatırım YK Başkan Yardımcısı ve ESAS Holding YK Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Kadınların ekonomiye ve iş gücüne katılımı büyük önem taşıyor. Ne yazık ki ülkemizde işgücüne katılım oranında kadınla erkek arasında çok ciddi bir fark var. Her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdama katılabiliyor. Pandemi sürecinde bu pay daha da azalmış durumda…Böylesine önemli bir potansiyeli değerlendirmek ve ekonomiye katmak için devlet, sivil toplum ve özel sektör daha fazla birlikte çalışmalıyız.



Bu anlamda, hem ülkemizin ekonomik potansiyelini arttıracak, hem de daha çok kişiye istihdam sağlayacak kadın girişimcilerin sayılarının artmasını çok önemsiyorum. Biz TİKAD olarak kadınlara destek vermek, kadın girişimciliğinin yolunu açmak için TİKAD Yatırım’ı kurduk. Kadından kadına verilen bir can suyu gibi nitelenebilecek yatırım fonumuzla girişimci kadınları desteklemeyi ve iş dünyasında işletme sahibi kadınların sayılarının artmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda BEE’O Propolis’e ve kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı’ya da markasını ve iş kapasitesini büyütmesi için yatırım yaparak destek olduk. Yurtdışında da önemli başarılara imza atacağına inandığımız BEE’O Propolis’e, Ak Portföy GSYF’nin de yatırım yapması, bizi daha da yüreklendirdi. Daha fazla kadın girişimciye imkan sağlamaya ve ülkemizde kadın girişimciliğini arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm üretken, yaratıcı, çalışkan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”.

BEE’O Propolis’in mevcut hissedarları ile Akportföy GSYF arasındaki hisse devir ve ortaklık anlaşmalarının imza süreci tamamlanmıştır. Söz konusu hisse devrinin, gerekli yasal onaylar dâhil olmak üzere hisse devir sözleşmesi kapsamında yer alan ön şartların gerçekleşmesi akabinde tamamlanması planlanmaktadır.