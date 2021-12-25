AK Parti'li Kurtulmuş'tan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza#Binance
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Minik Asiye açıklaması: Gereken yapılacak, bedelini ödeyecekler'Minik Asiye' açıklaması: Gereken yapılacak, bedelini ödeyecekler!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İzmirde 3 kardeşin öldüğü yangın faciasında kahreden detayİzmir'de 3 kardeşin öldüğü yangın faciasında kahreden detay!#Yangın
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Fikret Orman için ihraç talebi Yönetim ibra edilmedi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Yönetim ibra edilmedi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
AK Partili Kurtulmuştan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaAK Parti'li Kurtulmuş'tan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama#Memur Maaşları
İlk 11ler belli oldu Fatih Terimden sürpriz tercih...İlk 11'ler belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz tercih...#Galatasaray
Uludağa akın ettiler... Kar kalınlığı 70 santimi buldu: Pistler dolduUludağ'a akın ettiler... Kar kalınlığı 70 santimi buldu: Pistler doldu#Uludağ
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Ahlaksız düşes adını taktılar: Varlık içinde başlayan yaşamı huzurevinde son buldu'Ahlaksız düşes' adını taktılar: Varlık içinde başlayan yaşamı huzurevinde son buldu#Claire Foy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
HABERLEREkonomi Haberleri

AK Parti'li Kurtulmuş'tan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

#Memur Maaşları#Emekli Maaşları#Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı’nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz. Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu. 

AK Partili Kurtulmuştan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Haberin Devamı

'TÜRKİYE’NİN ÜRETİMDEN BAŞKA YOLU YOK'

AK Parti’li Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye’nin Osmanlının son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye’nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye’de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye’nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye’nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye’nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor cezaHaberi Görüntüle

'MUHALEFET OLMADIK SÖZLER SÖYLÜYOR'

Numan Kurtulmuş, döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu. 

AK Partili Kurtulmuştan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Haberin Devamı

'MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK'

Türkiye’yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti’li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi. 

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca devreye girdi... Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya sevk edildi Bakan Koca devreye girdi... Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya sevk edildiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur Maaşları#Emekli Maaşları#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi