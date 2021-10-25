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AK Partili Kandemir CNN Türk'te anlattı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahale olacak

#AK Parti#Ekonomi#Erkan Kandemir
AK Partili Kandemir CNN Türkte anlattı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahale olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ekonomiye ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu ve milletin umudunun AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Dar gelirli vatandaşın bolluk ve refah içinde olacağını belirten Kandemir, istihdam ve ihracatta rekorların kırıldığını da açıkladı.

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İhracat ve istihdamdaki rekorların üstüste geldiği dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kandemir, ekonomide atılacak olan adımları açıklarken dar gelirli vatandaşın bolluk ve refah içinde olacağını da söyledi.

Kandemir, AK Parti'nin pek çok meseleyi yönettiğini ve bu süreci de yöneteceğini belirtirken milletin umudunun AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirtti.

Kandemir'in açıklamaları şöyle:

SOKAĞIN SESİNİ DİNLİYORUZ

CHP bizim milletimizin ne hissiyatından ne de dilinden anlar. Milletimizin malumudur, burada tabi bizler sokağın sesini dinliyoruz. Milletimizin sesini dinliyoruz, vatandaşımızı dinliyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Bizler pek çok meseleyi yönetmiş bir ülkeyiz. Bu süreci de yöneteceğiz. Geçici dalgalanmaların nihayetinde çok güzel bir ortama bağlanacağına yürekten inanıyorum. Bütün ilgili kurumlar bütün ilgili aktörler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir hususta milletimizin gönlü rahat olmalıdır.

MİLLETİMİZ ASLA ENFLASYONA EZDİRİLMEMİŞTİR

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AK Parti döneminde milletimiz asla enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok daha geniş bir ferahlamayı birlikte göreceğiz, önümüzdeki süreçte. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın hanelerini bollaştıracak müdahaleleri hep birlikte göreceğiz. Asla enflasyona ücretli kesimi ezdirmemiş bir siyasi hareket AK Parti.

KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

İşçi ve memurlarla müzakereler vardı. Dikkat ederseniz çok uzunca zamandır hiç bir kadar memnun ve mutlu toplu sözleşmeye imza atmamıştı memurlarımız ve işçilerimiz. Bunun devamı gelecek kuşkusuz. Girdi maliyetlerinin ne olduğunu farkında olan siyasi iktidarız. Buna uygun şekilde enflasyona ezdirmeden her bir vatandaşımızın kendisini mutlu mesut hissedeceğiz, sofrasındaki bolluğu artırdığı hissedeceği önümüzde ekonomi politiği hep birlikte göreceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

İSTİHDAM, İHRACAT REKOR KIRIYOR

İstihdamda rekor kırmaktadır. Bakın biz 2 gün önce Eskişehir'deydik. 52 yeni fabrika açtık. Önceki hafta Adana'daydık. Dünyanın en büyük üreticilerinin en büyük firmalarının var olduğu tesisleri açtık. Ondan önceki hafta yine Cumhurbaşkanımızla bir başka ilde. Yani Türkiye her gün yeni fabrikalar açıyor, istihdam üretiyor, ihracatta rekorlar kırıyor. Kurumlar Türkiye'nin büyüme verilerini her gün revize ediyor. Dünya Bankası şu anda yüzde 9.5 olarak öngörüyorlar. Bu büyüme istihdamdaki ihracattaki bu artış inşallah tabi ki sokaktaki vatandaşımıza da yansıyacak. Tabi burada şunun farkında olmak lazım. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMA TELAŞI VAR

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Pandemiyle beraber ülkelerde özellikle enerji fiyatlarında inanılmaz artışlar oldu. İngiltere'de Almanya'da İspanya'da yüzde 250 arttı elektrik, doğal gaz fiyatları. Akaryakıtta tedarik sorunları yaşadı İngiltere. Türkiye bunların hiçbirini yaşamadan buradaki artışları. Kömürde inanılmaz artışlar oldu. Buradaki artışları hanelere yansıtmadan, sanayiye bir kısmını yansıtırken bir ekonomi politik yürütüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte ihracatta özellikle biz bunu fırsata çevirdik. Dünyadaki olağanüstü günleri Türkiye fırsata çevirmiştir. Dünyanın en büyük firmaları Türkiye'ye yatırım yapma telaşı içindedir. Her gittiğimiz yerde bunu görüyoruz. İnşallah bunu da hep beraber bu bolluğu, refahı milletimize yansıtarak, geniş kesimlere yansıtarak biz bu daralmanın üstesinden geleceğiz.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYANIN EN TECRÜBELİ SİYASİ LİDERİDİR

Türkiye'de krizlerin tamamından sıkıntıların tamamından bir daralma yaşanmışsa daralmaların tamamından istikrarla ve güçlü liderlikle çıkabildik. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın en tecrübeli siyasi lideridir. Dünyadaki gelişmeleri en iyi okuyan siyasi liderdir. Türkiye ne zaman bir sıkıntı yaşasa Tayyip Erdoğan'ın öngörüleri sayesinde onun içerisinden çıktığını test ederek görmüştür. Sağlıktaki yatırımların, zamanında yapılan yatırımların pandemide bizi ne kadar rahatlattığının görülmesi bu örneklerden bir tanesidir. Bizler AK Parti büyüyen bir siyasi hareket. Bizler de bunu sahada görüyoruz canlı olarak. Vatandaşımız yine umudumuz AK Parti, yine umudumuz Recep Tayyip Erdoğan'da yine umudumuz Cumhur İttifakı'nda. Bu sınamaların içerisinden yine Cumhur İttifakı'yla Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin varlığıyla Türkiye büyüyerek bu sınamalardan geçecek ve çıkacaktır.

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