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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı! Doğalgazda kademeli tarife geliyor

#Elektrik#TBMM#Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıkladı Doğalgazda kademeli tarife geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifini 4 Ocak'ta TBMM Başkanlığına sunulacak. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, “Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.

BOTAŞ’ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, “Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir” ifadelerini kullandı.

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#Elektrik#TBMM#Mustafa Elitaş

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