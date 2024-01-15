AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşı zammı açıklaması

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki günlerde yine bir Kabine toplantısı söz konusu olacak; netleştiğinde inşallah komisyon safhasında ya da Genel Kurul safhası ile birlikte bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz" dedi.



AK Parti Grup Başkanı Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'e sunulduğunu belirterek, "Yürütme ve yürürlük maddesi olarak toplamda 10 madde teklifimizde yer almaktadır. Teklifimizle asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam imkanlarının artırılması, işverenlere sağlanması planlanan desteklere kadar esasında sosyal devletin bir gereği olarak çalışanlarımızı ve işverenlerimizi korumaya yönelik bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz diğer yandan da işverenlerimizin yüklerini hafifleterek ücret artışlarının istihdama olumsuz bir etki yapmaması için de gayret gösteriyoruz" dedi.



'ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRA OLACAK'



İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023 Aralık dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağladıklarını hatırlatan Güler, teklifle 2024 yılındaki asgari ücret desteğinin 700 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Diğer bir madde ile işsizlik sigortası fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması için kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne de indirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir teklif ile ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55’i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanımıza yetki verilmesi de amaçlanmaktadır" diye konuştu.



'BİR ORAN VERME İMKANIM YOK'



Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zammın da bu teklife eklenip eklenmeyeceğini ilişkin, "Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Etki analizleri ve bütçe imkanlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığı takdirde önümüzdeki günlerde yine bir Kabine toplantısı söz konusu olacak; netleştiğinde inşallah komisyon safhasında ya da Genel Kurul safhası ile birlikte bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz" dedi. Güler, "Yapılacak zam oranına ilişkin bir gelişme var mı?" sorusuna ise "Bütün bu etki analizleri, oransal artışlar, bütçe imkanları; bunların tamamı değerlendiriliyor. Benim şu anda bir oran verme imkanım yok. İnşallah ortaya çıktığında yine bu gelişmeleri duyururuz" diye yanıt verdi.Güler, attığı gol sonrası tartışma yaratan Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'le ilgili de "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey açıklamaları yaptı. Toplum içinde ayrıştırıcı bir dil kullanan, nefret söylemi içeren, maalesef kötülüğü ortaya koyan bir davranıştı. Buradan kınadığımızı ve reddettiğimizi, böyle bir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.