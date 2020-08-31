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Ekonomi
Haber Giriş: 31.08.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Nurettin Canikli’nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Canikli, şu ifadelere yer verdi:

"İkinci çeyrekteki 9.9’luk daralma beklenen bir sonuçtu. Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması. Zaten 2020’nin tamamı için Türkiye ekonomisinin % 3.6 ile % 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu.

En ilginç olanı o dönemde tüm Türkiye’de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün % 9.9’luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil.

Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az % 50 olurdu.

Hem ekonomik faaliyetler tamamen durdurulmadığı gerekçesiyle pandemiyle etkin mücadele edilmediğini söyleyeceksin, eleştireceksin, hem de 9.9 luk daralma için ekonomi yönetimine saldıracaksın. Ne yaman çelişkidir bu. Edep yahu..."

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