AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Nurettin Canikli’nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan Canikli, şu ifadelere yer verdi:
"İkinci çeyrekteki 9.9’luk daralma beklenen bir sonuçtu. Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması. Zaten 2020’nin tamamı için Türkiye ekonomisinin % 3.6 ile % 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu.
En ilginç olanı o dönemde tüm Türkiye’de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün % 9.9’luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil.
Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az % 50 olurdu.
Hem ekonomik faaliyetler tamamen durdurulmadığı gerekçesiyle pandemiyle etkin mücadele edilmediğini söyleyeceksin, eleştireceksin, hem de 9.9 luk daralma için ekonomi yönetimine saldıracaksın. Ne yaman çelişkidir bu. Edep yahu..."
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