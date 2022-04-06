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AK Parti çalışmalara başladı! 20 kalem ürünün fiyatı sabitlenecek mi?

#AK Parti#Fiyat Sabitleme#Market
AK Parti çalışmalara başladı 20 kalem ürünün fiyatı sabitlenecek mi

Enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti'nin ekonomi kurmayları yeni bir adım atmak için çalışmalara başladı. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gündeme gelebilir.

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AK Parti enflasyonla mücadele için yeni fikirleri hayata geçirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdü.

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

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Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

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ZİNCİR MARKETLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.

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OLAĞANÜSTÜ TALEPLER ENGELLENECEK

AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.

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#AK Parti#Fiyat Sabitleme#Market

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