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AJet'ten ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Uçak#Bilet
AJetten ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 06:42

AJet, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı bileti satmaya başladı.

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Türkiye'nin önemli hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.

AJetten ucuz bilet kampanyası

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AJetten ucuz bilet kampanyası

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#Ajet#Uçak#Bilet

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