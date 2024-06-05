Ajet'ten indirimli uçak bileti

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Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.
5-7 Haziran 2024 tarihinde alınan biletlerle 5 Haziran-26 Ekim arasında seyahat gerçekleştirilecek.
Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.
Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.