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Ajet'ten indirimli uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#Ajet #Uçuş#Kampanya
Ajetten indirimli uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 06:21

Ajet, yurt dışı destinasyonlara yönelik indirim kampanyası başlattı.

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Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.

5-7 Haziran 2024 tarihinde alınan biletlerle 5 Haziran-26 Ekim arasında seyahat gerçekleştirilecek.

Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.

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#Ajet#Uçuş#Kampanya

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