AJet'ten gazi ve şehit yakınlarına indirim

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AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50, Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim uygulanacak.

Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, projeyle ilgili olarak "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İndirimli bilet almak isteyenler, ayrıntılı bilgiye AJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.