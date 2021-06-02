Airdrop Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Borsasında Airdrop Ne Demek?

Apple ürünlerine sahip olan kişilerin de hakkında mutlaka bilgi sahibi olması gereken bir teknoloji olma özelliği barındırmaktadır.

Airdrop Nedir, Ne İşe Yarar?

AirDrop; Apple ekosisteminin sahip durumda olduğu özel bir dosya paylaşım hizmeti olarak karşımıza çıkmakatdır. Daha çok iPhone ve iPad markalı cihazlarda sık sık kullanımı söz konusu olan bu teknoloji tüm Apple ekosisteminde yer mevcut durumdadır. Macboook, Mac Pro, iMac, iPod, iPad, iPhone ve Apple Watch bu teknolojiyi içerisinde barındırmakta olan ürünler arasında yerini almaktadır.

Eğer bir Mac bilgisayarınız var ise AirDrop ile sorunsuz bir şekilde fotoğraf, video ve daha pek çok şeyi hızlı bir şekilde diğer Apple ürünlerinize aktarma olanağınız söz konusudur. Ayrıca AirDrop teknolojisinden yararlanarak bilgisayarınızda kopyalamış olduğunuz herhangi bir metni, bağlantıyı, şifreyi hızlı bir şekilde iPhone’unuza göndereme olanağına sahipsiniz. Bu sayede iPhone cihazınızda “Yapıştır” işlemi yaptığınız takdirde bilgisayarınızdan göndermiş durumda olduğunuz içeriği odaklamış olduğunuz yere kolaylıkla yapıştırmış olursunuz.

Kripto Para Borsasında Airdrop Ne Demek?

Kripto para borsasında uygulanan airdrop, yeni olan bir kripto para biriminin tanıtımını yapmak amacıyla cüzdan adreslerine ücretsiz bir şekilde para ya da coin göndermeyi içeren bir pazarlama stratejisi olmaktadır. Yeni kripto para biriminin sadece küçük bir miktarı, kripto para sahiplerinin cüzdanlarına kripto para şirketi tarafından gönderilmiş olan bir postayı retweetlemek şeklindeki küçük bir hizmet karşılığında ücretsiz olarak gönderilmektedir ve tamamıyla tanıtım aması taşımaktadır.

Sanal para dünyasında bahis geçen airdrop, bir blockchain projesinin, blockchain topluluğunun aktif durumdaki üyelerinin cüzdanlarına ücretsiz olarak para ya da coin dağıttığı bir prosedürü tanımlamaktadır. Airdrop'lar çoğunlukla şirketin web sitesinde ve kripto para birimi forumlarında tanıtılmaktadır.

Kripto para borsasında airdrop, kripto para birimi konusunda yeni olan kişiler tarafından kullanılan bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ücretsiz olarak hediyeye hak kazanmak için, bir alıcının cüzdanda en düşük miktarda kripto para tutmasının gerekliliği söz konusu olabilir ya da bir sosyal medya forumunda bu yeni para birimi ile alakalı olarak reklam amaçlı tweet atması, yazılar yazması ya da fotoğraf paylaşmasının gerekliliği söz konusu olabilir. Kripto para birimi girişimleri arasındaki aşırı rekabet göz önünde bulundurulduğunda, airdrop kalabalığın arasından sıyrılmak kapsamında esasında oldukça iyi bir girişim olmaktadır.

Kripto para borsasında kullanılan airdropları son derece güvenlidir. Fakat yine de tedbiri elden bırakmamak son derece önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı airdrop yapan şirket, para birimiyle ilgili olan yorumlar, kullanıcıların yazmış oldukları ve teknik incelemelerin mutlaka incelenmesinin gerekliliği söz konusudur.

Özellikle de kayıt olma esnasında şifre gibi gizli bilgilerin kesinlikle başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir. Buna ek olarak, kripto paranın sahibi ya da pazarlamacısı ile alakalı olan incelemeleri, geri bildirimleri ve mevcut ise şikayetleri okumanız da büyük önem taşıyan bir unsuru oluşturmaktadır.

Sanal paraların her geçen gün popülaritesi daha da artmaktadır. Airdrop tekniği ise sanal paralar var olduğu müddetçe kullanılmaya devam edecektir. Ne yazık ki kripto paraları çevreleyen dolandırıcılıkların da şöhreti kripto para kadar büyüme gösteriyor Bundan dolayı, kendinizi airdrop teknolojisi ve kripto para birimleri ile alakalı olarak iyice eğitmeniz yararınıza olacaktır.

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