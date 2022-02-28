Airbnb'den Ukraynalı mültecilere ücretsiz konaklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Dünyanın gözü bu masada Rusya-Ukrayna arasındaki kritik görüşme başladı...Dünyanın gözü bu masada! Rusya-Ukrayna arasındaki kritik görüşme başladı...#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındıEurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı#Ukrayna
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Binance, Rusyadaki hesapların dondurmayacakBinance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak#Binance
Putinin kâbusu Zelenski, propaganda savaşını kazandı'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propaganda savaşını kazandı#Ukrayna
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Jürgen Klopptan Rusyaya ve Putine tepki Adını bile anmadı...Jürgen Klopp'tan Rusya'ya ve Putin'e tepki! Adını bile anmadı...#Rusya Ukrayna
Pes dedirttiler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorPes dedirttiler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'#RUSYA
Gece yarısı çiçekçi aradıGece yarısı çiçekçi aradı#Hülya Avşar
HABERLEREkonomi Haberleri

Airbnb'den Ukraynalı mültecilere ücretsiz konaklama

#Airbnb#Ukrayna#Mülteci
Airbnbden Ukraynalı mültecilere ücretsiz konaklama

Rusya'nın Ukraynalı sivillere karşı yaptığı saldırılar sonucunda evini terk etmek zorunda kalan ve yurt dışına çıkış yapacaklara yönelik Airbnb yeni bir kampanya başlattı. Airbnb işgalden kaçan 100 bin Ukraynalı mülteciye komşu Avrupa ülkelerinde ücretsiz olarak kısa süreli konut ve uzun süreli konaklamalar sunmaya başladı.

Haberin Devamı

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı direnirken Rus işgalciler sivil halkı hedef almaya başladı. Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde konutlara karşı yapılan saldırılar çoğalmaya başladı.

Bu durumdan kurtulmak isteyen savunmasız sivil halk evlerini boşaltarak sınır bölgelerine gitmeye başladı. Dünyanın en büyük konaklama hizmeti veren internet sitesi Airbnb, evini terk eden mültecilere ilişkin yeni bir kampanya başlattı. Airbnb, Ukraynalı 100 bin mülteciye komşu ülkelere gittiklerinde kısa süreli konut ve uzun süreli konaklamalarını ücretsiz yapabileceklerini duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Putinin arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre Putini kına yoksa kovulursunPutin'in arkadaşı ünlü orkestra şefine 24 saat süre! 'Putin'i kına yoksa kovulursun'Haberi Görüntüle

Airbnb İcra Kurulu Başkanı Brian Chesky ve şirket yetkilileri Polonya, Romanya, Almanya, Macaristan hükümetlerine mültecilerin barınması için destek olacaklarını belirten bir mektup yazdı.

Haberin Devamı

300 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Savaştan kaçan Ukraynalıların sayısının 300 bini aştığı belirtilirken AB Komisyonu bu sayının milyonlara ulaşabileceğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiUkrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!Haberi Görüntüle

AFGANİSTAN'DA DA GÖREV ALMIŞTI

Airbnb geçen yıl Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrasında mültecilerin yerleştirilmesine yardımcı olmuş ve 21 binden fazla kişinin barınmasını sağlamıştı.

Gözden Kaçmasın

Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüTürkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdüHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Airbnb#Ukrayna#Mülteci

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz