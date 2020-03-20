Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:21,
Air Canada'yı corona virüs vurdu! 5100 çalışanını işten çıkaracak
Koronavirüsün tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte havacılık şirketleri personellerini işten çıkarma kararı alıyor. Air Canada binlerce personeli ile yollarını ayıracak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiye büyük zarar veren koronavirüs salgını nedeniyle Air Canada 5100 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.
İşten çıkarmaların büyük kısmı kabin ekiplerinden oluşacak.
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