Aile şirketiydi şimdi 19 ülkeye ihracat yapıyor: ‘Savunmayla’ atağa kalktı

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Madeni yağ, gres, antifiriz ve bakım ürünleri üreten bir aile şirketi olarak1989 yılında kurulan Koçak Petrol, geliştirdiği ürünlerle savunma sanayinden elektrikli otomobillere kadar hizmet vermeye başladı. 1921’de Amerika’da kurulan Speedol USA markasının Koçak Petrol bünyesine katıldığını, Gebze Pelitli Bölgesi’nde 14 bin metrekare alanda, yıllık 60 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Koçak Petrol Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, “Uluslararası standartlardaki tesislerimizde, tam otomasyon sistemiyle, otomotiv, endüstriyel, tekstil, inşaat, demiryolları, tarım, metal, enerji, plastik, makine, havacılık ve savunma sanayi sektörlerine yönelik yüksek performanslı madeni yağlar, gresler ve oto bakım ürünlerini yerli üretim olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

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İHA’LARA YAĞ ÜRETİYOR

2021’e oranla geçen yıl kilogram bazında yüzde 30 büyüdüklerini dile getiren Tayfun Koçak, ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün geldiği noktada 300’den fazla ürün çeşidi, 700’den fazla ambalaj çeşitliliği ile ülke ekonomisine değer katan, sektörün önemli oyuncularından biri konumuna geldik. Ayrıca sürekli gelişiyor, yeni ürünler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak, yeni nesil silah ve tüfeklerin tek ürünle en zorlu iklim koşullarında temizleme, yağlama, koruma kısacası tüm bakımını yapıp ihtiyaçlarını karşılayarak seri çalışmasını sağlayacak ve korozyon koruma performansıyla silahların ömürlerini uzatacak şekilde ester teknolojili tam sentetik yapıda doğaya dost olarak özel katıklarla formüle edilen yağımızı savunma sanayine kazandırdık. Ayıca, savunma sanayine dönük birçok projemiz bulunuyor. İnsansız hava araçlarının ihtiyacı olan yağları gerekli onayları takiben üretiyoruz. Otomotiv, sanayi ve gres yağlarında ihtiyaca göre özel projeler de yapıyoruz. Örneğin elektrikli araçlar ile ilgili özel çalışmalara istinaden projelerimizi tamamladık ve teslim ettik. İhracat stratejimizin odağında; katma değeri yüksek ürünlerimizin, özellikle de sentetik yağ grubun ihracatına odaklanmak yer alıyor.”

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İHRACATTA YENİ ROTALARI BELİRLEDİ

2022 yılında 19 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Tayfun Koçak, “Ana pazarımızı, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri oluşturuyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu son bir yılda büyüme kaydettiğimiz bölgelerin başında geliyor. 2023 yılı için hedef ülkelerimizi ise Kanada, Venezuela, Brezilya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Fransa, İspanya, İtalya, Cezayir, Libya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Katar, Nijer, Nijerya, Güney Afrika, Pakistan, Çin, Hindistan, Japonya, Avustralya olarak belirledik. Özellikle lojistik maliyetlerinin gerilemesini de fırsat bilerek Uzak Doğu ve Güney Amerika pazarlarını önceliklendiriyoruz. İhracatta rekabet ettiğimiz ülkelerin başında ise Almanya, İtalya ve Dubai geliyor. Rekabet avantajlarımız, kaliteli ürünleri global markalara göre daha ucuza piyasaya sunmamız. Coğrafi konumumuz da her zaman avantaj oluşturuyor” diye konuştu.

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Sürdürülebilirlik alanında çalışmalara odaklandıklarını belirten Koçak, “Mevcut iş ekosisteminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Ticarette de bu dönüşümü sağlayabilmek adına doğada çözünebilir ester katkılı motosiklet ve motor yağları üretiyor ve ihracatını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tayfun Koçak

YENİ YATIRIMLA KAPASİTESİNİ ARTTIRACAK

-Yeni yatırım planları hakkında da bilgiler veren Tayfun Koçak, “25 milyon dolar bütçeyle başlattığımız ve 2023 yılı sonlarına doğru tamamlanmasını hedeflediğimiz Düzce Gümüşova’da 50 dönüm arazi üzerine 30 bin metrekare kapalı alana sahip, içerisinde konferans salonları, misafirhane ve sosyal tesislerin yer alacağı yeni üretim yatırımımızla, üretim kapasitemizin yüzde 60’ını ihracat müşterilerimizin taleplerini karşılamak için kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

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YERLİ UYGULAMAYA 8 MİLYON YATIRIM

Araç sahiplerinin satış sonrası tüm ihtiyaçlarına tek bir uygulamayla cevap veren ve yüzde yüz yerli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, yatırım turunu tamamladı. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 190 milyon TL değerleme üzerinden 8 milyon TL hedefle tura başlayan OtoKonfor, yüzde 100.63’lük yatırım seviyesine erişti. OtoKonfor Marka Başkanı Özgün Yalın, “Aldığımız 8 milyon TL’lik yatırımın yüzde 44’ünü pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine, yüzde 22’sini yazılım geliştirmeye, yüzde 22’sini personel giderlerine ve yüzde 12’lik kısmı da yönetim giderlerine ayırmayı hedefliyoruz. Planladığımız hizmetleri bu yatırım sayesinde çok daha hızlı aktif edeceğiz” dedi.

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KÂĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Şirketlerin harcamalarını kontrol altında tutmalarını sağlayan yerli girişim Masraff, tüm muhasebe süreçlerini dijitalleştirerek, kâğıt tüketiminin azalmasına destek sağlıyor. Masraff CEO’su Begül Eray Sezgin, “Müşterilerimize sunduğumuz çözümler ile kâğıt tüketimini büyük ölçüde azaltıyoruz. Çalışanların fotoğraflarını çektiği masraf fişleri, yöneticilerine mobil platform üzerinden aktarılıyor. Bu sayede masraf süreçlerini yapay zekâ teknolojimizle otomatize ederken dijital platformlarda takip edilen masraf süreçlerindeki kâğıt tüketimini minimuma indiriyoruz. Ayrıca fiş kaybolma sorunlarının önüne geçiyoruz” diye konuştu.

‘ORGANİK’ ALIMLA ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Türkiye’nin önde gelen organik ürün üreticilerinden Elite Naturel, esas faaliyet konuları arasında elektrik enerjisi üretimi olan Rüya Organik Gıda ve Enerji Sanayi şirketini satın aldı. Elite Naturel İcra Kurulu Başkanı Çağrı Eşmekaya şunları söyledi:“Sürdürülebilirliği şirket kültürü olarak benimsiyor ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile birlikte tükettiğimiz enerjiyi kendi ürettiğimiz temiz enerjiden sağlayacak GES yatırımı kurulumunda kullanmayı hedefliyoruz. Amacımız karbon emisyonu oranımızı azaltarak, karbon nötr bir şirket olmak.”