Aile şirketini sahneye koydular... Japonya’ya model oldular

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Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 2012’de İzmir’de kurulan; adı üzerinde halen çalışır bir şirketin kurucu üyelerinin aile fertlerinden oluşan bir topluluk. Amacı aile şirketlerinin sürdürülebilir olması ve nesilden nesile aktarılmasına destek verecek uygulamaları yürütmek. Aslında alanında tek sivil toplum örgütü. Bakıldığında Türkiye’nin birçok ilinden 285 aile şirketine mensup 950 üyesi var TAİDER’in. ‘Nesilden nesile aktarım’ konusunda ümit veren detay ise üyelerin yarısının 18-40 yaş arasındaki gelecek nesillerden oluşuyor olması. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği sadece Türkiye değil globalde de önemli bir sorun. Uluslararası platformda aile şirketlerinin oluşturduğu İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı (Family Business Network International) de aynı işi yapıyor. TAİDER de onun paydaşı. Bir toplantı olduğunda 65 ülkeden 20 binden fazla aile şirketi üyesi bir araya geliyor. Dile kolay 4 bin aile şirketi bu yapının içinde yer alıyor. Zirveler de dikkat çekici oluyor elbette.

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‘GELECEKTE KENDİNE ÖZGÜ’

Bu zirvelerden biri 29 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek. TAİDER, 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ni düzenliyor. Zirveye uluslararası alanda da önemli konuşmacılar katılacak. Ana tema bu yıl “Gelecekte Kendine Özgü” başlığını taşıyor. Sürdürülebilir olmak için özünü kaybetmeden dönüşüme ayak uydurun mesajı veriliyor. Zirve öncesi TAİDER yönetimi, gazetecilerle bir araya geldi. TAİDER Başkanı Fatma Olten, “Bu tema, aile işletmelerinin köklü geleneklerini ve değerlerini korurken, aynı zamanda hızlı değişen iş dünyasında nasıl yenilikçi ve rekabetçi olabileceklerini anlamaya yönelik bir yol haritası sunacak” dedi. Olten, zirveye 300’ü aşkın katılımcının beklendiğini de vurguladı. Zirvede gelenekselleşen Kuzey Yıldızı Programı’nın ödülleri de sahiplerini bulacak.

Fatma Olten aile şirketleriyle ilgili önemli veriler de paylaştı. Örneğin TAİDER’de iki önemli topluluk olduğunu anlattı. Bunların biri ‘Gelecek Nesil Topluluğu’, diğeri de ‘Şimdili Nesil Topluluğu’. Gelecek Nesil Topluluğu’nda ailenin 55 yaşının altındaki üyeleri yer alıyor. Fatma Olten, “Gelecek nesilden şimdiki nesile geçiş oranı yüzde 80. Son dönemde yeni nesilde yüzde 80’lerin üzerinde aileye dönüş var” diyerek aile şirketleri açısından umut veren bir gelişmeyi paylaştı.

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(Soldan sağa) Osman Aytaman, Şebnem Zeybek, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Fatma Olten, Melike Özcan, Papatya Karkıner.

PATRONLAR SAHNEDE

Derneğin hedefi üçüncü, dördüncü nesillerin aile şirketlerinde yollarına devam etmesini sağlamak. Bunun için bir tür rehber rolü de üstlenmiş durumdalar. Kullandıkları araçlardan birinin tiyatro olması bizleri çok şaşırttı. Fatma Olten bunu şöyle anlattı: “Forum tiyatro modelini uyguluyoruz. Bir tiyatro topluluğu kurduk. 13 TAİDER üyesi sahnede oyuncu olarak seçildi. Seçmeleri yönetmenimiz olan Ege Üniversitesi’nde Erdem Eren yaptı. Örneğin ben seçilemedim. İlk oyunumuz Devri Oyuncak adındaydı. Bir oyuncak şirketini konu almıştı. Şimdiki oyunun adı ise ‘Halden Ne Hale’. Sebze halinde ticarete başlayan bir aile şirketinin oteller zincirine dönüşme yolculuğu. Burada genellikle yeni nesil oynuyor. Önemli kısmı bir senaryo elbette var ama oyuncular da izleyenler de ‘Bizim ailede böyle olur’ diyerek müdahale edebiliyorlar. Yani aslında deneyimler sahneye çıkıyor. Herkes ne yaptığını dışardan bir göz olarak sahnede görüyor ve müthiş geri bildirimler veriyor.”

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Yeni oyun önümüzdeki günlerde turneye çıkacak. İlk durak Denizli. Olten, oyunun etkilerini yurtdışında anlattıklarında büyük ilgi gördüklerini belirtti. Hatta o kadar etkili bulunmuş ki önümüzdeki aylarda bu yöntemi Japonya’da anlatacaklar.